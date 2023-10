Cyberpunk 2077, la patch 2.01 avrebbe rotto diverse abilità

Sembra esserci stato qualche piccolo intoppo durante lo sviluppo della patch 2.01 di Cyberpunk 2077: l'ultimo aggiornamento di CD Projekt avrebbe portato con sé un bizzarro bug, che ha smesso di far funzionare diverse abilità passive.

Con l'aggiornamento 2.0 di Cyberpunk 2077 (lo trovate ) e con l'uscita dell'espansione Phantom Liberty, il team di sviluppo ha finalmente offerto i fan la versione dell'open world RPG che avrebbero sempre voluto lanciare, riscattandosi dai numerosi problemi riscontrati al lancio.

Purtroppo, in seguito al lancio della patch 2.01, ci tocca segnalare un problema piuttosto fastidioso riscontrato da molti fan: come riportato da VG247, pare infatti che l'ultimo aggiornamento abbia a tutti gli effetti "rotto" molte skill.

I giocatori hanno infatti indagato a fondo e compilato un thread su Reddit, spiegando che tutte le abilità elencate al seguente indirizzo non riescono più a funzionare dopo aver effettuato l'aggiornamento.

Il bug si verifica però in una modalità decisamente bizzarra: se caricherete un file di salvataggio della versione 2.0, tutte le abilità passive continueranno a funzionare come dovrebbero. Ma se salverete e caricherete una partita dalla patch 2.01, allora saranno "inutili".

Insomma, se avevate notato qualcosa che non andava dopo aver effettuato l'aggiornamento, soprattutto se sfruttavate molto le abilità da "Cacciatore di teste", "Netrunner" e "Shinobi", probabilmente non era solo una vostra impressione.

Evidentemente qualcosa deve essere andato storto durante l'implementazione di alcuni bugfix: al momento CD Projekt non ha ancora commentato quest'ultima scoperta e non resta fare altro che augurarci che il team di sviluppo possa risolvere il problema il prima possibile con una patch tempestiva.

Ovviamente continueremo a tenervi aggiornati sulle nostre pagine in caso emergessero ulteriori novità: per il momento, vi consigliamo di fare attenzione nelle strade di Night City e Dogtown.

In un nostro speciale dedicato a Phantom Liberty — ma attenzione agli spoiler — vi abbiamo raccontato come il lancio del nuovo aggiornamento forse non dovrebbe essere visto come un riscatto, ma come una vera e propria liberazione.

Anche se occorre ricordare come l'esperienza non sia ancora perfetta: la guida in prima persona continua a essere "fastidiosa" e poco ottimale da utilizzare.