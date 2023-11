Cyberpunk 2 in Unreal Engine 5 sarà una «sfida» per CDPR

CD Projekt RED ha da tempo ufficializzato che i lavori sul sequel di Cyberpunk 2077, nome in codice Project Orion.

Il primo capitolo (che trovate su Amazon) ha da poco ricevuto l'espansione Phantom Liberty, sebbene ora è il momento di guardare al futuro della serie.

Dopo che un indizio del cosiddetto "Cyberpunk 2" sarebbe nascosto nel DLC con protagonista Idris Elba, si inizia a parlare concretamente del sequel.

Dopo che qualcuno ha immaginato il secondo capitolo in UE5 con trailer realmente sorprendenti, ora è proprio il quest designer di CD Projekt ha parlare della "sfida" di sviluppare Cyberpunk 2 con l'Unreal Engine.

Project Orion gira infatti su UE, mentre il suo predecessore girava sul RED Engine di CD Projekt. «Stiamo già lavorando da tempo su Unreal», ha dichiarato Pawel Sasko in un'intervista con The Neon Arcade (via ResetEra).

«C'è molto lavoro da fare per quanto riguarda il toolset nello specifico e così via, perché ci sono molte cose specifiche per cui il nostro motore RED è stato creato su misura.»

«Quindi, naturalmente, dobbiamo assicurarci che tutto questo sia costruito correttamente, in modo da poter realizzare i giochi esattamente come vogliamo», ha detto. «Quindi, i lavori sono ancora in corso».

Sasko ha anche commentato che «i vantaggi di Unreal sono evidenti», ma è troppo presto per entrare nei dettagli.

«Lavorare con Epic è una cosa completamente nuova per noi, è una sfida ma anche un onore», ha chiosato Sasko. «È uno studio enorme - hanno un numero incredibile di ingegneri, ingegneri molto esperti. Quindi è qualcosa da cui possiamo anche imparare. Non vedo la sfida come una difficoltà, ma piuttosto come un'opportunità: vedo così tanto spazio per fare qualcosa di fantastico, quindi non vedo l'ora di farlo, ma c'è molto lavoro da fare su questo fronte».

Ciò che è in ogni caso assolutamente certo è che il team vuole immediatamente portarsi avanti con i lavori sul sequel.

Così come non è chiaro ancora se Project Orion sarà solo ed esclusivamente in prima persona come il capitolo originale.