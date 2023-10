Cyberpunk 2, ecco il trailer dei fan in Unreal Engine 5

CD Projekt RED ha ufficializzato che i lavori sul sequel di Cyberpunk 2077, il cui nome in codice è Project Orion, hanno preso il via.

Il primo capitolo (che trovate su Amazon) ha in ogni caso da poco ricevuto l'espansione Phantom Liberty, anche se a quanto pare è il momento di guardare al futuro del franchise.

Advertisement

Ora, dopo che un indizio del cosiddetto "Cyberpunk 2" sarebbe nascosto proprio nel DLC con protagonista Idris Elba, i fan hanno iniziato a fantasticare sul gioco.

Come riportato anche da GamingBible, un concept in Unreal Engine 5 del sequel di Cyberpunk 2077, con protagonista un amato personaggio dell'anime Cyberpunk 2077: Edgerunners, è apparso online.

Condiviso sul canale YouTube di Unreal Concepts, il trailer in questione (visionabile nel player che trovate poco più in alto) dura due minuti e presenta lunghe inquadrature delle strade illuminate al neon di quella che probabilmente è Night City.

Ma non solo: il concept trailer fa di Lucy la protagonista principale e propone una storia che si svolge un anno dopo la conclusione della serie Netflix.

Da notare anche la traccia musicale utilizzata, ossia "Nightcall" di Kavinsky, assolutamente in linea con l'atmosfera generale.

Onestamente sarebbe bello vedere un sequel di Cyberpunk 2077 incentrato su un personaggio dell'universo espanso, anche se CD Projekt non ha ancora deciso nulla in tal senso.

Staremo a vedere se col sequel ciò avverrà: ad ogni modo, il trailer messo in piedi da Unreal Concepts è realmente sorprendente e non può che lasciare spazio all'immaginazione circa ciò che il vero gioco potrà offrirci, quando CDPR deciderà di rilasciarlo.

Ciò che è in ogni caso assolutamente certo è che il team vuole immediatamente portarsi avanti con i lavori sul sequel.

Così come non è chiaro ancora se Project Orion sarà solo ed esclusivamente in prima persona come il capitolo originale.