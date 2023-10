Cyberpunk 2, un indizio sarebbe nascosto in Phantom Liberty

CD Projekt RED ha da poco confermato di aver ufficialmente concluso i lavori su Cyberpunk 2077 e concentrerà tutti i suoi sforzi sul sequel, il cui titolo ufficiale è ancora ignoto (il nome in codice è Project Orion)

Il primo capitolo (che trovate su Amazon) ha infatti ricevuto col tempo un gran numero di update, fino all'espansione Phantom Liberty disponibile da poco.

Se quindi Cyberpunk 2077 è ufficialmente concluso e ora tocca al cosiddetto "Cyberpunk 2", a quanto pare un indizio del sequel sarebbe nascosto proprio nel DLC con protagonista Idris Elba.

Attenzione: da ora seguono spoiler sul gioco e sulla sua espansione principale. Proseguite quindi a vostro rischio e pericolo.

Come riportato anche da GamingBible, se avete completato Phantom Liberty, saprete che uno dei punti centrali della trama del DLC è il famigerato "Blackwall" e i suoi algoritmi di intelligenza artificiale.

Saprete anche che Songbird è in possesso di un Cyberware incredibilmente avanzato ed è in contatto (fino a un certo punto) con il Blackwall.

Anche se l'esito cambia a seconda delle scelte, un'opzione vede i giocatori aiutare Solomon Reed a soddisfare la richiesta di Songbird, che rivela quanto sia grande la minaccia di Blackwall, la tecnologia IA.

Relativamente alla scena finale, molti hanno pensato che l'IA e Blackwall avranno un ruolo importante nel sequel del gioco.

Il finale fa pensare che un giorno Blackwall riuscirà a penetrare nel mondo reale. Questo potrebbe portare al possesso di persone reali e persino di oggetti, e sembra che l'unica cosa che impedisce al Blackwall di farlo al momento sia il fatto che, nel 2077, la tecnologia è ancora troppo "rudimentale" per far sì che la IA possa trarne vantaggio.

«Sì, sembra che stia alludendo al fatto che se il Cyberware diventa troppo avanzato (cioè Songbird), l'IA di Blackwall sarà in grado di possedere le persone come demoni. È sicuramente una preparazione per Cyberpunk 2088 o qualcosa del genere», ha teorizzato l'utente Reddit "metal_signal17".

Staremo a vedere: ciò che è certo è che il team vuole immediatamente portarsi avanti con i lavori sul sequel.

Parlando ancora del gioco base, di recente alcuni modder hanno deciso di dare vita a tre nuove missioni della trama principale.