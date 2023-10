Cyberpunk 2 potrebbe colmare la più grande mancanza di 2077

CD Projekt RED ha confermato di aver concluso i lavori su Cyberpunk 2077 e concentrerà tutti i suoi sforzi sul sequel, il cui nome in codice è Project Orion.

Il primo capitolo (che trovate su Amazon) ha infatti da poco l'espansione Phantom Liberty, sebbene sia ora il momento di guardare oltre.

Ora, dopo che un indizio di "Cyberpunk 2" sarebbe nascosto proprio nel DLC con protagonista Idris Elba, sono emerse le primissime informazioni sul sequel.

Come riportato anche da IGN US, CD Projekt non si pente di aver realizzato Cyberpunk 2077 in prima persona, ma a quanto pare deve ancora decidere per cosa optare con il sequel, il quale potrebbe essere (anche) in terza persona.

Parlando durante la presentazione dell'Investor Day di CD Projekt, al director Paweł Sasko, che lavorerà su Orion, è stato chiesto se il team prenderà in considerazione l'aggiunta di un tasto per passare dalla terza alla prima persona nel prossimo gioco, e se lo sviluppatore rimpiange di non averla inserita nel primo Cyberpunk.

«Non ci sono rimpianti da parte nostra», ha detto Sasko. «Quello che volevamo era che Cyberpunk avesse una sua identità e che si facesse notare come una cosa diversa. Al giorno d'oggi sono YouTube, Twitch e gli screenshot a vendere i giochi, e questo è il modo in cui si può mostrare l'identità e l'individualità ai giocatori».

Sasko ha continuato: «Volevo dire che la prospettiva in prima persona è la caratteristica principale di Cyberpunk e della sua percezione da parte dei giocatori. È anche sensibilmente diverso da The Witcher, e questo ci ha aiutato a creare l'identità del prodotto».

Il director non ha svelato molto su Orion, ma ha lasciato intendere che CD Projekt deve ancora prendere una decisione su questo fronte.

I fan hanno del resto sempre sperato in un colpo di scena da parte di CDPR, la quale non ha però mai deciso di rilasciare una modalità in terza persona per Cyberpunk 2077.

Staremo a vedere se col sequel ciò avverrà: ciò che è certo è che il team vuole immediatamente portarsi avanti con i lavori sul sequel.