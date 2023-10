Come si colloca Assassin's Creed Mirage nella timeline della serie? Arriva la risposta

Ubisoft ha rilasciato un nuovo trailer di Assassin's Creed Mirage incentrato sul ruolo del gioco all'interno della timeline ufficiale della serie.

Il nuovo capitolo (che potete prenotare su Amazon) sarà un gioco più "piccolo" rispetto ai predecessori, ma non per questo meno interessante.

E se è già stato confermato che il gioco sarà dotato di una modalità fotografica al lancio, le novità non sono finite.

Dopo averci fatto scoprire i segreti di Baghdad, il publisher d'oltralpe ci spiega come si collega il prossimo titolo della serie a giochi come Assassin's Creed Origins e Valhalla.

Un trailer rilasciato dai colleghi di IGN US (che trovate nel player poco più in alto) mostra infatti la storia che farà da sfondo alle vicende del gioco, svelando quindi la sua posizione ufficiale all'interno della timeline.

Assassin's Creed Mirage segue Basim 12 anni prima degli eventi di Valhalla: dopo essere rimasto coinvolto in una cospirazione di cui non sa nulla, il protagonista passerà dall'essere un ladro di strada a un membro della cosiddetta Confraternita degli Assassini.

Quest'ultima è stata fondata nove secoli prima degli eventi di Mirage in Assassin's Creed Origins da Bayak e sua moglie Aya.

A conti fatti, quindi, il gioco sarà un prequel di Valhalla e un sequel di Origins, nonostante i punti in contatto tra i due giochi dovrebbero finire qui, salvo sorprese.

E se volete davvero sentirvi Basim anche nella vita reale, potreste prendere in considerazione un costo accessorio in grado di farvi sentire le sue ferite (nel caso voleste sapere cosa si prova a essere pugnalati).

Ma non è tutto: restando in tema Ubisoft ha dichiarato poco tempo fa che Assassin's Creed Mirage richiederà in media 20-30 ore per essere completato, quindi molto meno che Valhalla.

Restando in tema, Digital Dreams ha condiviso un video che mostra Assassin's Creed Odyssey in 8K su una NVIDIA GeForce RTX 4090, per un risultato finale davvero niente male.