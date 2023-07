Quanto dura Assassin’s Creed Mirage? Arriva una risposta

Anche se di base sarà un gioco più piccolo rispetto ai predecessori, sembra proprio che Assassin's Creed Mirage durerà un bel po' di ore per essere portato a termine.

Il nuovo capitolo promette infatti di non deludere le aspettative.

E se è già stato confermato che il gioco sarà dotato di una modalità fotografica al lancio, le novità non sono finite.

Come riportato da PCGamesN, Ubisoft ha dichiarato che Assassin's Creed Mirage richiederà in media 20-30 ore per essere completato.

In un'intervista con lo YouTuber francese Julien Chièze, il lead producer Fabian Salomon ha dichiarato che il tempo di completamento di Mirage sale a una trentina di ore circa per coloro che vogliono vedere tutto ciò che il gioco ha da offrire.

«Dato che in Ubisoft facciamo molti playtesting interni, è parte del nostro processo, vogliamo davvero avvicinarci il più possibile ai giocatori, quindi diremo che gli ultimi tempi di gioco che abbiamo ricevuto si aggirano in media intorno alle 20-23 ore», ha detto Salomon.

«Questo tempo può salire fino a 25-30 ore per i completisti, e diremo che coloro che si affretteranno a giocare si aggireranno intorno alle 20 ore», ha concluso.

Si tratta di una longevità significativamente inferiore al tempo medio di completamento di Valhalla, che potrebbe raggiungere le centinaia di ore per i completisti, ma è pur sempre un buon numero per un titolo d'azione e d'avventura più canonico.

E se volete davvero sentirvi Basim anche nella vita reale, potreste prendere in considerazione un costo accessorio in grado di farvi sentire le sue ferite (nel caso voleste sapere cosa si prova a essere pugnalati).

