Ci gira Marvel Rivals sui vostri PC? Ecco i requisiti minimi e raccomandati

Il discusso Marvel Rivals sarà una delle uscite più focose dell'anno per quanto riguarda i videogiochi strettamente multiplayer, e dopo le varie versioni di prova ora possiamo farci un'idea di come sarà possibile far girare lo shooter su PC.

I giocatori console possono già provare Marvel Rivals su PS5 e Xbox Series X|S, ma gli utenti PC avranno sicuramente bisogno dei requisiti di sistema minimi e raccomandati per capire se potranno giocare bene, oppure no.

Dal 23 luglio al 5 agosto prossimi sarà possibile provare Marvel Rivals gratis su PS5 e Xbox Series X|S, e i giocatori PC potrebbero dare un'occhiata a questa tabella per capire se il loro hardware è pronto a sorreggere lo sparatutto basato sugli eroi Marvel (che trovate anche su Amazon):

Requisiti di sistema minimi:

Sistema operativo: Windows 10 64-bit

Processore: Intel Core i5-6600K or AMD Ryzen 5 1600X

Memoria: 12 GB di RAM

Scheda video: NVIDIA GeForce GTX 1060 or AMD RX 580

DirectX: Versione 12

Rete: Connessione internet a banda larga

Memoria: 70 GB di spazio disponibile

Requisiti di sistema consigliati:

Sistema operativo: Windows 10 64-bit

Processore: Intel Core i5-10400 or AMD Ryzen 5 5600X

Memoria: 16 GB di RAM

Scheda video: NVIDIA GeForce RTX 2060 (Super) or AMD RX 5700-XT

DirectX: Versione 12

Rete: Connessione internet a banda larga

Memoria: 70 GB di spazio disponibile

Queste prime ore di Marvel Rivals sono partite abbastanza bene, anzi molto bene. Secondo le classifiche di Steam, al suo apice, Marvel Rivals ha fatto registrare un picco di giocatori pari a 52.515 utenti (restando sempre stabili sopra i 30mila).

