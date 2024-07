Il nuovo gioco Marvel in prova gratis è partito molto bene

La closed beta di Marvel Rivals è iniziata e a quanto pare il gioco è già molto popolare tra i fan Marvel di tutto il mondo.

Si tratta di un titolo con 19 personaggi annunciati e 20 non annunciati per un totale di 39, tutti in grado di soddisfare i fan più esigenti, specie quelli che leggono i fumetti della Casa delle Idee (che trovate anche su Amazon).

Sapevamo che la beta gratuita sarebbe partita in questi giorni, ma sinceramente non era chiaro che tipo di impatto avrebbe avuto il titolo tra i giocatori.

Tuttavia, si tratta di una beta chiusa, quindi solo alcuni hanno di fatto accesso al nuovo titolo PvP. Questo non ha impedito a oltre 50mila fan di giocarci solo su Steam, come riportato anche da GamingBible.

Secondo le classifiche di Steam, al suo apice, Marvel Rivals ha fatto registrare un picco di giocatori pari a 52.515 utenti (restando sempre stabili sopra i 30mila).

L'attesa era già abbastanza alta quando il gioco è stato annunciato e i primi playtest si sono rivelati apprezzati. Lo stile artistico e gli elementi PvP ricchi di azione sono un modo sicuro per attirare i giocatori.

Ad ogni modo, non è una grande sorpresa che il gioco stia andando così bene: dopotutto, si tratta di un gioco free-to-play basato sulla formula vincente di giochi come Overwatch e pieno di personaggi Marvel, oltre al fatto che Deadpool & Wolverine è nei cinema questa settimana, quindi l'hype per l'universo della Casa delle Idee è elevato..

Quando verrà lanciato il gioco completo, è lecito aspettarsi altre migliaia di persone che affolleranno i server.

Gli sviluppatori di NetEase sono ancora al lavoro sullo sparatutto a squadre 6v6, che coinvolge molti dei personaggi più importanti Marvel, tra cui Black Panther, Iron Man, Loki, Venom, Hulk e altri ancora.

Se volete giocare alla closed beta, le chiavi saranno disponibili tramite i drop di Twitch a partire dal 24 luglio, il che significa che potrete ottenere un codice guardando un'ora di streaming.

Una volta entrati nel gioco, i giocatori potranno sperimentare due versioni del gameplay 6v6 e completare un evento in-game per vincere il titolo in questione.

Restando in tema di videogiochi Marvel, ricordiamo che da poco è stato annunciato l'amato ritorno di un picchiaduro del passato.