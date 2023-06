Che fine hanno fatto Dragon Age e Mass Effect? Aggiornamenti da BioWare

Mass Effect 5 e Dragon Age Dreadwolf sono tra i progetti che BioWare sappiamo sta preparando, ma non aspettatevi di vederli molto presto.

Dopo Andromeda, la saga di Mass Effect attende da tempo un grande ritorno.

Il nuovo Mass Effect è stato annunciato ormai tantissimo tempo fa, ma è rimasto in completo silenzio se non per il fatto che, quando uscirà, ci è stato promesso che sarà "spettacolare".

Stesso discorso per il prossimo Dragon Age, che non ha avuto neanche un teaser trailer degno di questo nome, ed è allo stesso modo un progetto immerso nella completa oscurità.

BioWare ha recentemente dato un aggiornamento sullo sviluppo di entrambi i titoli ma, come potete immaginare, non aspettatevi delle novità importanti.

In occasione dell'annuncio dell'abbandono dello sviluppo di Star Wars: The Old Republic, di cui vi abbiamo parlato ieri, l'azienda ha anche lasciato intendere lo stato dei lavori dei nuovi Mass Effect e Dragon Age.

Mentre «BioWare si concentra sull'essere un leader nello sviluppo di giochi per giocatore singolo coinvolgenti ed emotivamente carichi», ecco come Gary McKay, direttore generale di BioWare, ha descritto lo stato dei due progetti nel comunicato ufficiale:

«Per Dragon Age, continuiamo a costruire, perfezionare e mettere a punto un'esperienza eccezionale che sappiamo che i nostri fan adoreranno. Non vediamo l'ora di condividere di più su questo. Per Mass Effect, continuiamo la pre-produzione con un nucleo centrale di narratori veterani che stanno portando avanti la profonda storia del franchise in un modo nuovo e spettacolare.»

In buona sostanza, siamo ancora ben lontani dal poter avere delle novità al riguardo, e ancora di più per l'uscita ovviamente.

BioWare è stata di recente al centro di storie molto particolari per quanto riguarda gli sceneggiatori, che sembra siano stati bistrattati, e il mai perdonato Anthem il cui sequel aveva grandi mire.