BioWare abbandona il suo Star Wars: «Siamo enormemente fieri»

Dopo tantissimi anni a supporto di Star Wars: The Old Republic, BioWare annuncia di aver abbandonato il supporto al famoso MMO.

Il titolo che ha ispirato una intera linea narrativa del mondo di Star Wars, che potete recuperare su Amazon, è uno dei videogiochi più amati dai fan della saga.

Che continueranno, per altro, ad avere sempre più videogiochi su Star Wars come Outlaws, il titolo di Ubisoft Massive che finalmente si è svelato qualche settimana fa.

E se Star Wars Knight of the Old Republic è in un silenzio quasi tombale, ma comunque non sembra essere scomparso del tutto, BioWare si prepara a passare il testimone.

L'azienda ha infatti annunciato che Broadsword si occuperà dello sviluppo attivo, e del supporto, di Star Wars: The Old Republic, che continuerà a vivere.

La notizia arriva dal sito ufficiale in cui Adam McKay, direttore generale di BioWare, ha spiegato quello che sarà il futuro del progetto in un comunicato.

«È il gioco di Star Wars live-service più longevo di sempre e siamo estremamente orgogliosi del lavoro che il team ha svolto nel creare, espandere e mantenere questo incredibile gioco», sottolinea McKay nel comunicato.

Il direttore generale spiega, successivamente, che il cambiamento di team di sviluppo significa che i giocatori continueranno a godersi Star Wars: The Old Republic come sempre, lo "stesso titolo che conoscono e amano".

Inoltre l'MMO continuerà ad essere aggiornato come sempre con i contenuti che erano stati pianificati, solamente che ci sarà un altro team alle spalle. Squadra che, per altro, è composta dalla maggior parte dell'attuale team di SWTOR che continuerà a lavorare sull'MMO sotto la guida di Broadsword.

Broadsword ha per altro la firma su titoli molto importanti come Ultima Online e Dark Age of Camelot, per cui l'MMO di Star Wars è decisamente al sicuro.

«Mentre guardiamo al futuro», conclude McKay, «BioWare si concentra sull'essere un leader nello sviluppo di giochi per giocatore singolo coinvolgenti ed emotivamente carichi».

Tra cui Dragon Age Dreadwolf che, sempre nel silenzio totale, non dovrebbe essere scomparso del tutto.

BioWare è stata di recente al centro di storie molto particolari per quanto riguarda gli sceneggiatori, che sembra siano stati bistrattati, e il mai perdonato Anthem il cui sequel aveva grandi mire.