C'è una versione fisica di un gioco Switch fatta per i gatti

I videogiochi in edizione fisica sono sempre più rari, ma Little Kitty Big City per Nintendo Switch non solo ce l'avrà ma farà felice gli amanti dei gatti.

Little Kitty Big City ha fatto il suo esordio qualche tempo fa e, come capita spesso in questi casi, l'ha fatto anche grazie a un lancio su Xbox Game Pass dal day one.

Il servizio in abbonamento di Microsoft (vi abbonate tramite Amazon) ha accolto l'adorabile avventura del gattino nella grande città, e l'ha fatta diventare anche un piccolo successo nei giorni in cui è apparsa nel catalogo del servizio in abbonamento.

In Little Kitty Big City l'obiettivo è girovagare per la città nei panni di un adorabile gattino nero, cercando di scoprire tutti i segreti esplorando ogni angolo.

Si tratta, di fatto, di un open world con molte sorprese, in cui potrete stringere amicizia con altri animali, personalizzare il felino protagonista e ovviamente completare una serie di missioni tra un sonnellino e l'altro, con l'obiettivo di ritrovare la via di casa.

E ve la potrete godere insieme al vostro vero gatto, se ne avete uno, su Nintendo Switch grazie a un'edizione che ha anche un cappello per i gatti.

Fangamer ha annunciato l’arrivo delle copie fisiche di Little Kitty Big City per Nintendo Switch, incluse una Standard e una Deluxe Edition. La Deluxe Edition, venduta esclusivamente su Fangamer al prezzo di $59, include un adorabile cappello da rana per il gatto, ispirato a un oggetto che si può sbloccare nel gioco. La versione Standard sarà disponibile più ampiamente, a un prezzo di $34,99.

Non sono previste copie fisiche per Xbox Series X, nonostante il successo che il gioco ha avuto proprio grazie all'abbonamento della piattaforma Microsoft. Tuttavia Little Kitty Big City è già disponibile in versione digitale per Switch, Xbox Series X e PC, mentre le copie fisiche usciranno il 28 marzo 2025.

Parlando di altre copie fisiche in arrivo, i fan di Black Myth Wukong e Jusant potranno arricchire i propri scaffali molto presto.