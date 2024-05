Xbox Game Pass, da oggi c'è un adorabile nuovo gioco gratis

Da questo momento c'è un nuovo omaggio molto interessante per tutti gli utenti iscritti a Xbox Game Pass: il catalogo si è appena aggiornato con il nuovo gioco gratis per il mese di maggio 2024.

Si tratta dell'adorabile produzione indie Little Kitty, Big City, un adorabile gioco gratis che arriva gratis al day one e, come vedete, è assolutamente adorabile.

«Un rilassante pisolino si trasforma in una stravagante avventura!», recita la pagina del gioco che propone la chiamata all'azione più tenera di sempre, probabilmente.

In Little Kitty, Big City l'obiettivo sarà girovagare per la città nei panni di un adorabile gattino nero, cercando di scoprire tutti i segreti esplorando ogni angolo.

Si tratta, di fatto, di un open world con molte sorprese, in cui potrete stringere amicizia con altri animali, personalizzare il felino protagonista e ovviamente completare una serie di missioni tra un sonnellino e l'altro, con l'obiettivo di ritrovare la via di casa.

Se siete iscritti a Xbox Game Pass (lo trovate su Amazon), oggi potete provare questa affascinante produzione senza dover spendere nemmeno un centesimo in più: potete avviare il download e le vostre partite già da adesso, sia sulle console Xbox che su PC.

Qualora siate iscritti al piano Ultimate, potrete scegliere anche di giocarci in Cloud sui vostri dispositivi preferiti ovunque vogliate.

Little Kitty, Big City non sarà per altro l'unico gioco gratis di maggio che arriverà al day one, perché Xbox ha già confermato un nuovo lancio su Game Pass: si tratta di Galacticare, un gestionale molto particolare di cui vi avevamo già parlato.

Tra i giochi in arrivo ce ne sono tanti altri e di grande peso, per altro. Tra le prossime conferme c'è Lords of the Fallen, il cui arrivo è stato ufficializzato anche senza una data di uscita.

Mentre tra i rumor c'è anche la possibilità che Crash Bandicoot possa arrivare su Game Pass, ma è tutto da verificare.