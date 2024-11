Black Myth Wukong, l'edizione fisica ha una data di uscita!

Se stavate aspettando l'arrivo dell'edizione fisica per poter provare finalmente Black Myth Wukong, la sorprendente avventura realizzata dal team cinese Game Science, sappiate che non dovrete più attendere a lungo.

PM Studios, il team che si sta occupando di distribuire le edizioni fisiche per il mercato internazionale, ha confermato ufficialmente nelle scorse ore la data di lancio della versione con disco dell'avventura del Re Scimmia.

Come segnalato da Eurogamer.net, potrete aspettarvi di aggiungere alle vostre collezioni Black Myth Wukong a partire dal 12 dicembre, ovvero tra poco più di un mese.

Una data che il distributore ha già confermato essere valida sia per le release americane che europee: di conseguenza, anche il pubblico italiano potrà scoprire l'edizione fisica di una delle produzioni più sorprendenti di questo 2024 (potete già prenotarla su Amazon).

Questo contenuto è ospitato su una piattaforma esterna. Per visualizzarlo, è necessario accettare i cookie - X.com

Ricordiamo che l'edizione fisica includerà tutti i bonus già presenti nell'edizione Digital Deluxe, presenti direttamente su disco: questo include non solo la versione digitale della colonna sonora, ma anche alcuni equipaggiamenti e oggetti aggiuntivi.

Inoltre, PM Studios ha già chiarito che non sarà necessario alcun download aggiuntivo: tutti i contenuti di gioco di Black Myth Wukong saranno già presenti su disco, senza alcuna connessione a internet necessaria per l'installazione.

I fan interessati potranno dunque iniziare a segnare il 12 dicembre sul proprio calendario: salvo inaspettati rinvii a sorpresa, sarà questa la data in cui potremo vedere l'edizione fisica PS5 di Black Myth Wukong.

Per le versioni Xbox siamo invece ancora in attesa di annunci: al momento non è stata ancora annunciata una data di lancio per le console di casa Microsoft.

Nel frattempo, grazie anche all'incredibile successo sul mercato cinese, Black Myth Wukong ha contribuito notevolmente all'espansione di PlayStation, con ricavi impressionanti per l'ultimo trimestre di Sony.

Un successo tale da spingere Game Science a prepararsi al lancio del primo DLC, che a quanto pare sarà disponibile a inizio 2025.