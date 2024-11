Anche l'ultimo gioco di Dontnod arriva in edizione fisica

Se siete amanti dei videogiochi dal piglio originale e pittoresco, ma anche delle copie fisiche, sarete felici di sapere che anche la più recente fatica di Dontnod – il team autore del primo Life is Strange – è disponibile anche in formato retail.

La nota arriva direttamente dal publisher e sviluppatore francese che, in occasione del primo compleanno di Jusant, ha voluto confermare per il 31 ottobre appena trascorso il lancio di una edizione fisica di Jusant per PS5.

Disponibile presso alcuni rivenditori partner, o presso quello indicato dal publisher con una esclusiva copertina reverisibile, il gioco in formato fisico avrà anche una successiva versione da collezione, battezzata Deluxe Ballast Edition.

In questo caso, la release è attesa per il 28 marzo prossimo e includerà un certificato di autenticità, l'artbook making-of, la colonna sonora in vinile firmata da Guillaume Ferran, una speciale confezione e quattro litografie.

È possibile prenotare questa edizione a 149,90€, con una release che secondo la nota stampa è attesa per il 28 marzo 2025.

Infine, vi ricordiamo che potete comprare l'artbook del gioco (che ha un'art direction decisamente interessante) anche indipendentemente, su rivenditori online come Amazon.

Jusant è disponibile su PC, PS5 e Xbox Series X|S.