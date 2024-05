Il "rivale di Stray" è già un successo, grazie a Xbox Game Pass

Xbox Game Pass si conferma ancora una volta come un servizio fondamentale per i giochi indie che hanno voglia di mettersi in mostra: una delle novità rilasciate nel mese di maggio si è già rivelata un grande successo.

Tra i giochi gratis di maggio è stato infatti rilasciato fin dal day-one "Little Kitty, Big City", un'avventura che ci vede impersonare i panni di un tenero gattino alle prese con un'enorme città.

Advertisement

Un concept che fin dal suo reveal ha inevitabilmente attirato i paragoni con Stray (che trovate invece su Amazon), anche se fondamentalmente le due produzioni hanno in comune soltanto il fatto che c'è un tenero micio come protagonista.

Ed evidentemente gli utenti iscritti a Xbox Game Pass amano tantissimo i gatti, perché Little Kitty, Big City ha già raggiunto addirittura 1 milione di giocatori in meno di un mese dal suo debutto, e questo prendendo in considerazione unicamente il servizio in abbonamento di casa Microsoft.

A dare la notizia sono stati gli stessi sviluppatori, con un post pubblicato su X in cui ringraziano i giocatori iscritti al servizio per la fiducia dimostratagli (via Game Developer).

Ovviamente quel milione di giocatori non corrisponde a copie vendute del gioco, ma il titolo ha indubbiamente attirato l'interesse degli utenti che, alla fine, potrebbe scegliere di acquistare una copia per conservarlo permanentemente nel proprio catalogo.

Se siete interessati anche voi a scoprire questa piccola perla, vale la pena di segnalare che al momento c'è ancora qualche bug di troppo, ma il team Double Dagger è attivamente al lavoro per assicurarsi che tutti quelli più gravi vengano risolti il prima possibile: trovate più dettagli nella FAQ ufficiale al seguente indirizzo.

Restando in tema con Xbox Game Pass, vi segnaliamo che già da ieri è ufficialmente disponibile l'attesissimo Hellblade 2: se volete saperne di più, vi rimandiamo alla nostra recensione dedicata.