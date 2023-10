C'è un gioco in uscita che sembra un mix tra Baldur's Gate 3 ed Elden Ring

Ottobre è sicuramente un mese davvero ricco per ogni videogiocatore, sebbene a quanto pare c'è un titolo che potrebbe rivelarsi una gradita sorpresa e che quasi nessuno conosce.

Se Elden Ring (che trovate su Amazon) e Baldur's Gate 3 sono più adatti alle vostre esigenze, potreste voler dare un'occhiata al prossimo RPG in arrivo: stiamo parlando di Beast.

Considerando quanto i giocatori hanno gradito la nuova avventura di Larian, non sorprende che la "fame" di fantasy sia diventata estremamente alta.

Come riportato anche da GamingBible, Beast sarà lanciato in Early Access il 25 ottobre prossimo.

Sviluppato e pubblicato da False Prophet, il gioco è descritto come «un RPG tattico a turni dinamico e brutale, senza griglia, in cui le scelte morali durante la battaglia influenzano il gioco.»

E ancora: «In un cupo mondo medievale, dilaniato dalla peste e dai conflitti militari, deciderete se esercitare o esorcizzare la vostra bestia interiore, con conseguenze terribili per voi e per i vostri alleati».

Il gioco è creato con l'Unreal Engine 5 e, a giudicare dal trailer, la campagna sembra assolutamente brutale. Vestirete i panni di un veterano, «a lungo dato per morto» dopo essere tornato da una «schiavitù ottomana durata 10 anni».

La vostra patria è stata conquistata da un re profeta, che usa i suoi razziatori e una piaga maledetta per governare la terra. Il vostro compito è semplice: rovesciare il despota e sconfiggere la peste, affrontando allo stesso tempo i nostri demoni interiori.

Inoltre un "beast system" ci permetterà di sprigionare la nostra bestia interiore, con conseguenze abbastanza ovvie. Insomma, un gioco da tenere d'occhio (qui).

Restando in tema fantasy, secondo un report di Giant Freaking Robot, Netflix sarebbe in trattativa per assicurarsi i diritti della serie Baldur's Gate.

Resta comunque il fatto che BG3 è coinvolgente soprattutto come videogioco, inclusa la presenza di tanti piccoli dettagli: uno di questi è particolarmente struggente e riguarda la storia di Arabella.

Senza contare il rapporto con i nostri compagni di avventura: uno che ha conquistato il cuore dei fan è Astarion, ma ironicamente neanche il suo interprete sembrava aspettarsi tale interesse.