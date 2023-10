Baldur's Gate 3, scoperto un trucco "esplosivo" per battere facilmente il boss finale

I fan dei giochi sviluppati da Larian Studios si divertono spesso a trovare metodi assurdi per riuscire a risolvere facilmente le sfide più difficili: considerata l'immensa popolarità di Baldur's Gate 3, ci verrebbe da dire che era solo questione di tempo prima che qualcuno tentasse le stesse operazioni con il gioco di ruolo del momento.

Chi ha giocato per parecchio tempo a produzioni come Divinity Original Sin 2 (lo trovate su Amazon) avrà indubbiamente abusato almeno una volta il posizionamento dei barili esplosivi prima dell'inizio di battaglie importanti, in grado di concedere un grande vantaggio.

L'utente Reddit MissQueeney ha così deciso di provare ad adottare lo stesso identico approccio, ma portando il tutto a un livello forse ancora superiore: per tutta la campagna di Baldur's Gate 3, ha deciso di raccogliere ogni singolo oggetto esplosivo sparso nel mondo di gioco, conservandolo appositamente per il boss finale (via TheGamer).

Ogni singolo oggetto esplosivo è stato raccolto e conservato nel forziere presente all'accampamento, ma poco prima di iniziare la battaglia contro il boss finale sono stati trasferiti interamente all'inventario del protagonista.

A quel punto, una volta avviata la battaglia, ha posizionato strategicamente ogni singolo barile nelle sue vicinanze, ha calcolato la giusta distanza e... li ha fatti esplodere. Contemporaneamente.

Il risultato ha quasi fatto "esplodere" perfino il suo PC, arrivato alla bellezza di 5fps durante tutto il processo, ma il risultato è stato quello desiderato: le esplosioni erano così devastanti che sono proseguite perfino durante la cutscene di vittoria.

Insomma, se volete assicurarvi una vittoria facilitata su Baldur's Gate 3 e siete pronti a "sacrificare" anche il vostro PC o console, si tratta indubbiamente di un metodo da prendere in considerazione. Ricordatevi però che occorrerà tanta pazienza e tempo libero. E, forse, un PC all'altezza del compito.

Bisogna comunque dire che tutto l'atto finale di Baldur's Gate 3 non sembra essersi rivelato all'altezza dei segmenti precedenti, al punto che molti fan sostengono che i finali siano «terribili».

Resta comunque il fatto che la narrazione è coinvolgente e nasconde anche tanti piccoli dettagli che potrebbero essere colti solo in seguito: uno di questi è particolarmente struggente e riguarda la storia di Arabella.

Ma l'aspetto più affascinante di tutta la produzione è indubbiamente il rapporto con i nostri compagni di avventura: uno che ha conquistato in particolar modo il cuore degli appassionati è Astarion, ma ironicamente neanche il suo interprete sembrava aspettarsi tale interesse.