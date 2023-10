Un attore di Baldur's Gate 3 non era troppo convinto del suo personaggio

Baldur's Gate 3 è stato amato tantissimo dai giocatori anche per i suoi personaggi. Ben scritti, carismatici e affascinanti, i compagni di viaggio e gli antagonisti presenti nel titolo di Larian hanno fatto breccia nel cuore dei giocatori.

Tra i più amati c'è senz'altro Astarion, il mezzelfo che appare anche nell'espansione di Magic the Gathering ispirata al titolo (la trovate su Amazon), che per via della sua estetica e del suo passato è stato uno tra i più amati fin da subito.

I personaggi di Baldur's Gate 3, che sono protagonisti di scene a volte clamorose e surreali, sono stati efficaci anche grazie alle ottime interpretazioni degli attori.

Tra questi c'è senz'altro Neil Newbon, interprete di Astarion (nonché di Heisenberg in Resident Evil Village e Gavin Redd in Detroit: Become Human), che però era convinto che il suo personaggio sarebbe stato fatto fuori subito (tramite The Gamer).

Da questo momento in poi ci saranno spoiler pesanti sulla trama di Baldur's Gate 3, proseguite la lettura a vostro rischio e pericolo.

Come i giocatori sanno, Astarion si svela abbastanza velocemente come un vampiro. Nelle prime ore di gioco si ritrova a tentare di azzannare il collo del personaggio protagonista, per poi svelare la sua tragica storia di abusi da parte del suo sire vampirico.

Un esordio molto aggressivo, fatto di una scala di grigi, che inevitabilmente potrebbe portare i giocatori a non fidarsi di Astarion non appena si rivela per quello che è. Tanto che, tra le tante possibilità che offre Baldur's Gate 3, c'è quella di liberarsi del mezzelfo non appena tenta di mordere il collo del protagonista.

Per questo motivo Neil Newbon non credeva che Astarion sarebbe stato addirittura uno dei compagni di viaggio fissi.

«All'inizio non avevo realizzato che fosse un compagno, pensavo fosse solo un vampiro da uccidere, perché è un po' quello che fa la gente», ha detto Newbon in una recente intervista: «Molte persone giocano e poi li uccidono. Penso che la maggior parte delle persone in questa stanza mi abbiano ucciso almeno una volta, giusto?»

Tuttavia le cose sono andate in modo decisamente diverso, perché Astarion è diventato uno dei simboli di Baldur's Gate 3, al contrario.

Anche i personaggi secondari sono però importantissimi nel titolo Larian, come Arabella che è protagonista di una storia struggente.