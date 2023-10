Baldur's Gate 3, la storia di Arabella ha un dettaglio struggente

Baldur's Gate 3 è un gioco dove i dettagli sono importantissimi e Larian Studios si è divertita molto a creare storie molto complesse e intressanti, tra cui quella di Arabella.

Con una storia degna delle migliori campagne di Dungeons & Dragons, i cui manuali trovate su Amazon ad un ottimo prezzo, l'epopea fantasy di Larian ha coinvolto i giocatori anche e soprattutto grazie ai meravigliosi intrecci dedicati ai personaggi.

Anche quelli più controversi, come la perfida Minthara, che qualcuno ha scoperto come reclutare in ogni caso in modo "pulito".

E se non tutti i finali sono piaciuti ai fan di Baldur's Gate 3, tanto che alcuni sono stati definiti "terribili", la maggior parte delle storie hanno colpito i giocatori.

Come quella della piccola Arabella, per cui i fan hanno scoperto un dettaglio davvero struggente.

Da questo momento in poi ci saranno spoiler pesanti sulla trama di Baldur's Gate 3, proseguite la lettura a vostro rischio e pericolo.

Il primo incontro con Arabella avviene nel boschetto dei druidi, nel primo atto di Baldur's Gate 3. La tiefling è stata catturata dalla druida Kagha, e spetta ai giocatori decidere se salvarla oppure no (insieme ad altre opzioni). I genitori di Arabella la aspettano e, a seconda della scelta, la loro storia proseguirà in un modo differente.

Sia che salviate Arabella oppure no, i suoi genitori vi regaleranno un amuleto che vi permette di lanciare l'incantesimo Luci Danzanti, ed è proprio questo oggetto che ha fatto accendere la lampadina di alcuni (tramite Dualshockers).

La prossima volta in cui si incontra Arabella (se sopravvive) è nell'Atto 2, dove si scopre che è stata separata dai genitori. I quali, sfortunatamente, finiscono vittima di esperimenti atroci da pare di Malus Thorm. Da qui nasce la connessione di un utende di Reddit.

Poiché il medaglione consente a chi lo indossa di lanciare Luci danzanti, il giocatore teorizza che avrebbero potuto orientarsi nell'oscurità delle Terre dell'Ombra se avessero avuto il medaglione. Questa teoria è ulteriormente supportata dal fatto che se Arabella viene uccisa da Kagha, i suoi genitori possono essere ritrovati durante l'Atto 2.

È davvero bello notare la cura per i dettagli in produzioni anche imponenti come Baldur's Gate 3, anche se ci fanno stringere il cuore per il destino dei personaggi.

Nel frattempo Larian Studios sta pensando di produrre un'edizione fisica del gioco, che non è del tutto fuori programma al momento.