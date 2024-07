Capcom vi ascolta: una delle serie più amate tornerà presto

Ci sono tante serie di Capcom che i fan vorrebbero tornare e no, neanche stavolta si sta parlando di Dino Crisis, ma di Mega Man.

Il robottino più amato di sempre, anche in vari modi come vedete tramite Amazon, è uno di quei franchise che Capcom ha lasciato un po' indietro negli anni.

Non è la prima volta che si parla della serie di Mega Man, perché è da un po' che l'azienda nipponica riflette realisticamente sul modo per rievocare il brand.

Ma ora c'è una nuova dichiarazione che rappresenta un passo in avanti (tramite VGC), perché Capcom si impegnerà a creare giochi della serie con maggiore regolarità.

Intervenendo durante la parte di domande e risposte della sua 45esima assemblea generale ordinaria degli azionisti, alla domanda sui piani per il franchise, Capcom ha risposto:

«Mega Man è una delle nostre IP più apprezzate e stiamo valutando come creare giochi per questo su base continuativa.»

Sebbene negli ultimi anni siano state pubblicate numerose compilation retrò di vecchi titoli di Mega Man, per non parlare delle volte in cui la serie è apparsa in altri cataloghi come Nintendo Switch Online, gli episodi completamente nuovi della serie sono rari.

Mega Man 9, Mega Man 10 e Mega Man 11 uscirono rispettivamente nel 2008, 2010 e 2018, e da allora non c'è stato più nulla.

In effetti, Mega Man è risultato essere la serie più amata e di cui i fan vorrebbero più un remake in assoluto, insieme a nuovi capitoli ovviamente.

Capcom pubblicò un sondaggio rivolto ai propri fan qualche tempo fa e, a quanto pare, sembra davvero voler prendere in considerazione i risultati.

Quindi no, neanche stavolta avrete un nuovo Dino Crisis.

Per fortuna Hideki Kamiya viene in soccorso dei fan del survival con i dinosauri, e per tutti i fan delle saghe senza sequel, con le sue recenti dichiarazioni.