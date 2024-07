Hideki Kamiya lancia un appello, anche a Capcom: «Fate i sequel che i fan vogliano»

Le community dei videogiocatori spesso vorrebbero vedere altri videogiochi delle loro serie preferite, spesso in forma di sequel, e se la pensate in questo modo anche Hideki Kamiya è d'accordo con voi, in particolare per Okami e Viewtiful Joe.

Il leggendario action "pittorico" di Platinum Games, che per fortuna è reperibile anche su console moderne tramite Amazon, è infatti uno di quei videogiochi che non hanno più avuto supporto.

Kamiya lo ha rievocato in un recente video pubblicato sul canale YouTube di UNSEEN, studio di sviluppo in cui milita anche Ikumi Nakamura, ex-membro di Tango Gameworks e una delle autrici principali di Ghostwire Tokyo.

Nel video, Nakamura e Kamiya parlano del mondo dei videogiochi, passato e futuro, e visto che i due hanno lavorato insieme proprio a Okami, viene rievocata l'idea di portare in vita vecchi franchise.

Partendo anche dal recente sondaggio di Capcom, in cui i fan hanno chiesto a gran voce nuovi Dino Crisis e Mega Man in particolare, Kamiya ha parlato di quanto sia deludente per un fan vedere una storia lasciata a metà.

Okami è arrivato al settimo posto in quel sondaggio e, citando come esempio i manga interrotti, Hideki Kamiya ha detto la sua riguardo il modo in cui Capcom, e non solo, dovrebbe trattare l'attenzione dei fan verso le proprietà intellettuali.

«Anche io provo la stessa cosa per il fumetto intitolato "Bastard!!"? Tipo quando uscirà il resto? Morirò prima di poter vedere il resto», ha detto Kamiya parlando di prodotti lasciati a metà.

Per poi rivolgersi apertamente ai suoi ex-colleghi:

«Quindi i creatori, penso che abbiano il dovere di creare sequel che i fan vogliano vedere. Anche se sembro forte e potente, è passato un po' di tempo dall'ultima volta che ho lasciato Okami. Ma sento ancora di non aver adempiuto al mio dovere. Lo stesso sentimento vale per Viewtiful Joe 3. Anche quel gioco è finito a metà. Quindi devo finirlo.»

Non è la prima volta che Kamiya si rivolge apertamente a Capcom, in questo caso, come nell'occasione in cui ha detto apertamente di voler rifare Devil May Cry Remake.