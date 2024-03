I fan Capcom chiedono a gran voce un remake, non il solito

Più volte Capcom ha interrogato i propri fan su quali videogiochi vorrebbero rivedere e, ancora una volta, Dino Crisis è in cima ai desideri più reconditi dei fan... insieme a Megaman questa volta.

Dopo Megaman 11 (lo trovate su Amazon) in effetti non c'è stato granché per i fan del robottino umanoide di Capcom.

Ma è sempre stato Dino Crisis il videogioco per cui i fan di Capcom darebbero anche una gamba visto che, a differenza di Megaman, la saga di survival horror con i dinosauri si è fermata ancora più a lungo nel passato.

Ma non solo di dinosauri vive il fan di Capcom perché, dopo un sondaggio condotto proprio dall'azienda, i fan sono interessati anche a Megaman quasi in egual misura.

Capcom ha lanciato una iniziativa con cui chiedere ai fan le cose a cui sono interessati di più, attraverso una serie di domande sui propri franchise.

Come potete vedere dall'infografica qui sotto, Dino Crisis e Megaman risultano praticamente i due nomi che i fan hanno evocato più volte nelle risposte.

Il tutto insieme alla parola "remake", per altro, a segnalare quanto i videogiocatori vorrebbero assistere al ritorno di questi due franchise con delle versioni riviste dei giochi classici.

Il che è comprensibile visto il successo dei remake di Resident Evil che hanno permesso a Capcom di rinascere, e che i fan di Dino Crisis e Megaman vorrebbero allo stesso modo.

Intanto, se proprio avete bisogno di sparare a dei dinosauri in un gioco che ricordi Dino Crisis, non mancano i giochi che si ispirano al titolo Capcom. Uno degli ultimi è apparso di recente online e dovreste prenderlo in considerazione.

Dicevamo che a Capcom piacciono i sondaggi, e uno degli ultimi riguarda il più recente Dragon's Dogma 2. Se volete qualcosa dal titolo, anche un DLC, non dovete fare altro che dirlo a Capcom.