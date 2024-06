Nintendo Switch Online vi regala gratis ben 5 Mega Man, da ora

I fan di Mega Man potranno godersi una gradita sorpresa su Nintendo Switch Online: da questo momento, tutti e 5 i capitoli della serie usciti su Game Boy sono infatti disponibili gratis sul servizio in abbonamento.

Ricordiamo che il catalogo della storica console portatile di casa Nintendo è incluso nella versione base dell'abbonamento Switch Online: non sarà dunque necessario essere iscritti al Pacchetto Aggiuntivo o effettuare ulteriori acquisti.

A differenza degli storici capitoli di Mega Man usciti su NES (potete recuperarli nella Legacy Collection, disponibile su Amazon), le versioni rilasciate su Game Boy presentano una storia originale, con alcuni boss presenti nelle edizioni originali e altri presi dal successivo capitolo della serie.

Mega Man V è sicuramente l'episodio più interessante della collezione: non solo è il capitolo maggiormente apprezzato dalla community, ma è anche quello che propone più contenuti originali, dato che tutti i boss sono assolutamente inediti.

Considerando che i capitoli per Game Boy sono delle vere e proprie perle nascoste della serie, si tratta di regali assolutamente graditi per tutti i fan del celebre eroe di casa Capcom, già disponibili da adesso per il gioco gratuito.

Non dovete fare altro che aprire la vostra applicazione di Nintendo Switch Online dedicata al catalogo Game Boy, in cui troverete tutti e 5 i giochi di Mega Man pronti ad attendervi.

Qualora non dovessero invece comparire in lista, sarà necessario assicurarvi di aver aggiornato la vostra applicazione all'ultima versione disponibile: potete verificare l'aggiornamento facilmente dalle apposite impostazioni del menù Home.

Non possiamo che concludere augurandovi, come sempre, buon divertimento con tutti i nuovi giochi gratis offerti da Nintendo Switch Online!

Restando in tema di regali, cogliamo l'occasione per segnalarvi anche un'interessantissima prova gratis di Hollow Knight: potete giocarlo senza costi aggiuntivi fino al prossimo mercoledì, grazie a Switch Online.