Mega Man tornerà presto con nuovi giochi? «Valutiamo l'approccio migliore»

Sono ormai passati quasi 5 anni dal lancio dell'undicesimo capitolo di Mega Man, particolarmente apprezzato da pubblico e critica, ma da allora Capcom ha deciso di prendersi una pausa dalla serie e lavorare su nuovi progetti.

Tuttavia, negli ultimi anni abbiamo assistito al lancio di numerose collection, come quella dedicata alla serie X (che trovate anche su Amazon) o perfino la più recente raccolta di Battle Network, che vi abbiamo raccontato nella nostra recensione.

Nessuna novità invece per quanto riguarda un nuovo capitolo vero e proprio di Mega Man, ma questo non significa che la serie sia stata abbandonata da Capcom: in una sessione Q&A tenuta con gli azionisti, la compagnia fa infatti sapere di non avere ancora trovato il modo migliore per riportare il Blue Bomber in azione (via VGC).

«Mega Man è una delle IP storiche di Capcom ed è amato dai fan, incluso Mega Man 11, l'ultimo capitolo della serie, e in quanto tale vogliamo prenderci cura di come svilupparla. Stiamo valutando il miglior approccio per la produzione di nuovi capitoli della serie, il che include numerosi fattori come lo sviluppo di un concept solido, idee, gameplay, eccetera».

In attesa che il publisher capisca come riportare in azione la sua celebre mascotte, Capcom anticipa che potrebbero arrivare ulteriori collection e porting di capitoli passati, cogliendo l'opportunità per risolvere alcuni problemi tecnici.

Insomma, i fan di Mega Man devono solamente avere pazienza e attendere nuove notizie: Capcom è più che consapevole dell'importanza del brand ed è proprio per questo motivo che non vuole sbagliare, prendendosi tutto il tempo che le serve.

L'ultima volta che avevamo sentito parlare di un possibile ritorno della serie fu grazie a un presunto leak in vista del 35esimo anniversario, purtroppo rivelatosi falso: toccherà dunque attendere novità ufficiali per rivederlo in azione.

Ricordiamo anche che verso la fine del 2021 era giunta anche un'indiscrezione sul possibile via libera di un film live-action prodotto da Netflix, ma anche da quel fronte non è ancora arrivata alcuna conferma o smentita ufficiale.