Call of Duty: Modern Warfare 3 ha una "brutta" notizia per i giocatori PS5

In vista della release di Call of Duty Modern Warfare 3, prevista per il 10 novembre 2023, è emersa ora una notizia non proprio piacevole per i cacciatori di Trofei su PS5.

Sembra infatti che il prossimo capitolo del franchise (potete prenotarlo ) mancherà di appagare i cacciatori del Platino.

Pur avendolo provato solo pochi giorni fa non eravamo a conoscenza della questione legata ai Trofei sbloccabili.

Ora, come riportato anche da GamingBible, secondo un post su Reddit che ha analizzato i Trofei di Call of Duty: Modern Warfare 3, non c'è alcun Trofeo di Platino da sbloccare nel gioco.

I Trofei di Platino sono il segno che si è completato tutto ciò che un gioco ha da offrire. Da quando sono stati introdotti gli obiettivi e poi i Trofei, molti giocatori li usano come forza motrice per giocare di più.

Stranamente, sembra che sia solo la versione PS5 di MW3 ad avere questo problema, mentre la versione PS4 ne ha uno incluso. Non è chiaro se il Platino mancante verrà inserito in una patch, ma al momento sembra latitare.

«Stranamente la versione PS4 ha un Platino, quindi è probabile che si tratti di un errore», scrive l'utente "AlsopK".

Restando in tema, se dovesse servirvi un piccolo ripasso su cosa aspettarvi nell'ormai imminente Call of Duty Modern Warfare 3, trovate tutte le informazioni che vi servono su campagna, multiplayer e zombie nel nostro articolo dedicato.

Ma non solo: vi ricordiamo anche che il terzo Modern Warfare sarà solo uno di numerosi capitoli della saga in arrivo: Activision ha infatti già programmato tutte le uscite di Call of Duty da qui fino al 2017.

Infine, le dimensioni dei file di Call of Duty: Modern Warfare 3 saranno notevoli, visto che il gioco chiederà tantissimi GB di spazio libero.