Quanto pesa Call of Duty: Modern Warfare 3? Sempre troppo

In vista dell'uscita ufficiale di Call of Duty Modern Warfare 3, prevista per il prossimo 10 novembre, è ora emerso il peso del gioco.

Sembra infatti che il prossimo capitolo del franchise (potete prenotarlo ) occuperà un bel po' di spazio.

Pur avendolo provato solo pochi giorni fa non eravamo però a conoscenza del peso effettivo del gioco, che a quanto pare sarà piuttosto elevato.

Ora, come riportato anche da GamingBible, le dimensioni dei file di Call of Duty: Modern Warfare 3 saranno notevoli, visto che il gioco chiederà ben 140 GB di spazio libero.

Centoquaranta gigabyte del vostro SSD, nel caso non fosse chiaro il concetto.

Per essere chiari, il file da 140 GB è per l'hub di Call of Duty e vi servirà per accedere alla campagna.

L'hub da solo è di "appena" 89 GB, ma la campagna è divisa in due parti: 18 GB e 32 GB rispettivamente, quindi la cifra sale.

A ciò aggiungete il fatto che il peso non include nemmeno i componenti multiplayer che, per quanto riguarda MW3, includono Zombie, multiplayer standard e Warzone.

Considerando l'edizione dello scorso anno, la parte multigiocatore del gioco potrebbe aumentare le dimensioni del file fino a circa 200 GB.

Insomma, ora che lo sapete, non vi resta che fare spazio sulle vostre piattaforme di riferimento, visto che per giocare al nuovo COD ve ne servirà un bel po'.

Restando in tema, se dovesse servirvi un piccolo ripasso su cosa aspettarvi nell'ormai imminente Call of Duty Modern Warfare 3, trovate tutte le informazioni che vi servono su campagna, multiplayer e zombie nel nostro articolo dedicato.

Inoltre, vi ricordiamo anche che il terzo Modern Warfare sarà solo uno di numerosi capitoli della saga in arrivo: Activision ha infatti già programmato tutte le uscite di Call of Duty da qui fino al 2017.