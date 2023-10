Call of Duty ha programmato le sue uscite da qui al 2027

Call of Duty è da tempo una delle uscite stagionali del mondo dei videogiochi, e pare che non abbandonerà presto questa tradizione visto che Activision ha pianificato le uscite fino al 2027.

A questo proposito Modern Warfare 3 è già in rampa di lancio, con tanto di prenotazioni già attive su store come Amazon e non solo, e nelle prossime settimane si metterà in mostra per la prima volta.

Sono state annunciati infatti alcuni weekend dedicati alle rituali beta di anteprima, in cui potrete provare Call of Duty Modern Warfare 3 gratuitamente a patto di esservi iscritti alle beta.

In attesa che la serie possa arrivare una volta per tutte su Xbox Game Pass, probabilmente alla fine della lunghissima acquisizione di Activision-Blizzard da parte di Xbox, il publisher è belligerante per quanto riguarda gli anni futuri.

Come riporta VGC, il presidente di Activision, Rob Kostich, ha ripercorso la storia di Call of Duty e spiegato quali sono i piani per il futuro.

Relativamente alle uscite molto cadenzate ogni anno, Kostich ha spiegato come si muoverà Activision:

«Siamo costantemente nella nostra fase di pianificazione a lungo termine. [...] In questo momento, abbiamo dei giochi pianificati fino al 2027 per le cose su cui stiamo lavorando.»

Kostich ha anche aggiunto che, per Activision, la cosa più importante è «fornire buone esperienze differenziate», a prescindere dai vari setting che affronterà Call of Duty in futuro.

I videogiochi della serie fissati fino al 2027 sono sviluppati, al momento, da circa 3mila sviluppatori nei vari team di Activision.

Tra questi ci sono anche team, di videogiochi del franchise che non vanno bene come gli altri, come Call of Duty Warzone, l'originale, che è stato terminato. A questo proposito, i fan si sono anche impegnati molto per creare la classifica dei titoli della serie dal migliore al peggiore: la trovate qui.