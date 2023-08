Call of Duty Modern Warfare 3 tra campagna, multiplayer e zombie: tutto quello che dovete sapere

Call of Duty Modern Warfare 3 entra in scena con il reveal completo che, finalmente, fornisce tutte le informazioni su campagna, multiplayer, modalità zombie e tanto altro.

Il remake dello storico titolo, che potete trovare su Amazon nella sua precedente versione, sarà il grande shooter dell'autunno e continuerà la saga di Modern Warfare tanto apprezzata in questo ritorno.

I giocatori sperimenteranno una campagna ambientata subito dopo Modern Warfare 2, con una possibilità di scelta senza precedenti, una nuova modalità Zombie Open World ambientata nella più grande mappa di Call of Duty Zombie mai realizzata e una delle più grandi playlist di mappe multigiocatore di Modern Warfare mai viste prima, con mappe nuove di zecca ma anche con le preferite dai fan.

Modern Warfare 3: la campagna

Il Capitano Price e la Task Force 141 dovranno adattarsi o morire nella lotta contro la minaccia finale in questo sequel diretto di Modern Warfare 2. L'ultranazionalista Vladmir Makarov (già visto qualche settimana fa) estende la sua presa su tutto il mondo, costringendo la Task Force 141 a combattere come mai prima in questa campagna cupa e grintosa.

Oltre alle tipiche missioni della campagna, i giocatori potranno intraprendere le missioni Open Combat.

Queste missioni integrano i livelli cinematografici che i giocatori hanno imparato a conoscere, garantendo così una narrazione sempre coesa e aggiungendo una libertà di decisione per i giocatori, con numerosi percorsi e scelte aggiuntive per completare gli obiettivi. Che si tratti di un approccio più stealth o più portato all’azione ad alto rischio, ognuno potrà davvero giocare con lo stile che preferiscono.

Modern Warfare 3: il multiplayer

La playlist di mappe di Modern Warfare 3 comprende sia gli scenari preferiti dai fan che quelli completamente inediti, oltre a mappe aggiuntive per le modalità Ground War, Invasion e War.

Tutte le 16 mappe di lancio dell'originale Modern Warfare 2 del 2009 sono state modernizzate con nuove modalità e caratteristiche di gioco e saranno disponibili al lancio del titolo, mentre oltre 12 nuove mappe core da 6v6 alimenteranno le stagioni post-lancio. Tra le modalità di gioco ci sono anche Hardpoint e Kill Confirmed, tra le più amate dai fan, oltre all'inedita Cutthroat (3v3v3).

Il Time-to-Kill è stato aumentato grazie all'incremento della Core Multiplayer Health che, insieme alla nuova meccanica di combattimento Tac-Stance progetta per il combattimento ravvicinato, darà alle schermaglie multiplayer potenzialmente una grande rinfrescata.

Per quanto riguarda i vostri dati e preferenze, per la prima volta nella storia del franchise sarà possibile importare una grande quantità di contenuti da un precedente Modern Warfare, e poi con quelli a seguire, grazie alla funzionalità Carry Forward, con cui tutte le armi e gli Operatori che sono stati sbloccati in precedenza, o che sono attualmente disponibili per i giocatori in Modern Warfare 2, saranno trasferiti tra Modern Warfare 2 e Modern Warfare 3.

Modern Warfare 3: Zombie

I giocatori potranno fare squadra con altri team per sopravvivere e combattere enormi orde di non morti, nella più grande mappa zombie realizzata per la modalità Zombie. Sarà possibile giocare esperienze survival e di estrazione PvE, il tutto in un mondo aperto.

Per concludere, vi ricordiamo che Call of Duty Modern Warfare 3 sarà disponibile su tutte le piattaforme current-gen tranne Switch e, come confermato qualche giorno fa, anche su PS4 e Xbox One a partire dal 10 novembre 2023.