Quanti giochi ha guadagnato Xbox con Activision? Ecco la lista

Oggi si è concluso, in maniera positiva, il lungo processo che ha portato Activision-Blizzard a far parte di Xbox, e se è l'acquisizione più importante del mondo dei videogiochi lo è anche per il numero di videogiochi che ora possiede la divisione gaming di Microsoft.

La notizia è arrivata oggi, mettendo un punto a 21 mesi di trattative tra Microsoft e gli enti regolatori di tutto il mondo.

Xbox Game Pass (di cui potete entrare a far parte anche da Amazon) si prepara infatti a riempirsi di serie molto importanti e franchise possibilmente risolutivi, anche se ci vorrà un pò.

Nonostante l'acquisizione sia completa, a quanto pare per vedere i primi giochi gratis di Activision Blizzard sul catalogo di Xbox Game Pass dovremmo avere pazienza.

Ma quali e quanti sono, esattamente, i giochi che Activision-Blizzard introdurrà tra le proprietà di Xbox?

Qui di seguito trovate la lista delle proprietà intellettuali che ora fanno parte della divisione gaming di Microsoft:

Activision/Blizzard

3D Ultra Pinball

Call of Duty

Call to Power

Crash Bandicoot

Dark Reign

Diablo

Extreme PaintBrawl

Front Page Sports Baseball

Gabriel Knight

Geometry Wars

Guitar Hero

Gun

Hearthstone

Heavy Gear

Heretic

Heroes of the Storm

Hexen

Interstate ‘76

King’s Quest

Laura Bow Mystery Series

Lost Vikings, The

Matt Hoffman’s Pro BMX

Overwatch

Phantasmagoria

Pitfall

Police Quest

Prototype

Quest for Glory

SWAT

Singularity

Skylanders

Soldier of Fortune

Space Quest

Spyro

StarCraft

Tenchu (solo i giochi pubblicati prima che Activision vendette i diritti a From Software nel 2004)

Tony Hawk’s Pro Skater

True Crime

Ultimate Soccer Manager

Warcraft

World of Warcraft

Zork

King

AlphaBetty Saga

Blossom Blast Saga

Bubble Saga

Bubble Witch Saga

Candy Crush Saga

Diamond Digger Saga

Farm Heroes Saga

Hoop de Loop Saga

Papa Pear Saga

Paradise Bay

Pepper Panic Saga

Pet Rescue Saga

Pyramid Solitaire Saga

Rebel Riders

Scrubby Dubby Saga

Shuffle Cats

Davvero niente male, considerato che a questi vanno aggiunti i titoli Bethesda e, ovviamente, le proprietà già note di Xbox.

Dal 2018 ad oggi, per altro, ci sono state molte acquisizioni nel mondo videoludico: ecco la lista.