Ricordate Guitar Hero? Activision pensa al ritorno... con la IA

I giocatori dell'era PS3, Xbox 360 e Wii — ma anche quelli PS2, in realtà — sicuramente ricorderanno con piacere la saga di Guitar Hero, il celebre rhythm game di Activision che ci permetteva di diventare leggende del rock suonando con controller a forma di chitarra elettrica.

Nei primi anni 2000 la saga sembrava quasi inarrestabile, al punto che il publisher aveva iniziato a rilasciarne uno all'anno fino al 2010, quando i risultati di Warriors of Rock non si rivelarono soddisfacenti al punto giusto.

Ci fu poi un tentativo di riportare in vita la saga con Guitar Hero Live, uscito nel 2015 (potete ancora trovarlo su Amazon), ma anche in quel caso le vendite non furono abbastanza convincenti da riportare in auge questi rhythm game.

L'imminente acquisizione di Activision Blizzard nel gruppo Xbox — che sembrerebbe essere solo una questione di giorni — potrebbe spingere il publisher a riaprire questa strada: a suggerirlo è stato direttamente il CEO Bobby Kotick, in un incontro con lo staff riportato da Windows Central.

Kotick ha infatti discusso della possibilità di sfruttare le tecnologie IA di Microsoft per migliorare le numerose IP a disposizione di Activision, suggerendo anche che potrebbero servire per riportare in vita perfino la saga di Guitar Hero:

«La ricomparsa di Guitar Hero e di altre cose non sarebbe possibile senza avere altri tipi di risorse. Quindi, sapete, è davvero emozionante anche solo pensare alle possibilità infinite per il futuro».

In particolar modo, il CEO di Activision ha sottolineato che l'IA avrebbe un «potenziale illimitato» per i loro titoli, suggerendo che nuovi capitoli di Guitar Hero potrebbero giovare da questo aiuto.

Già in precedenza Bobby Kotick aveva già anticipato di avere una visione per l'utilizzo dell'intelligenza artificiale nella saga di rhythm game: vedremo se effettivamente questo ritorno potrà concretizzarsi in seguito all'acquisizione.

Ricordiamo che Activision ha già fatto chiarezza sul futuro dei suoi giochi sul servizio in abbonamento Game Pass, anticipando che i primi omaggi gratis arriveranno nel 2024. E chissà che non possano esserci proprio i capitoli precedenti di Guitar Hero.