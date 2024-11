Bloodborne, il 3 dicembre potrebbero esserci novità

Da mesi - o sarebbe meglio parlare di anni - i fan attendono al varco il ritorno di Bloodborne, anche solo in un remaster ufficiale.

Il classico di From (che trovate su Amazon) sembra infatti essere stato dimenticato da Sony.

Fortuna vuole che almeno i fan non hanno mai messo da parte il gioco, grazie anche a progetti amatoriali davvero molto interessanti.

Senza contare anche il divertente kart game in stile PS1 ispirato proprio al gioco ambientato a Yharnam.

Ora, però, è emerso che i server del capolavoro di FromSoftware saranno ufficialmente messi in manutenzione il 3 dicembre 2024, una notizia che ha subito acceso la fantasia della community.

Il dettaglio più intrigante? La stessa data era stata nascosta in un recente trailer promozionale di PlayStation, alimentando le speculazioni su un possibile annuncio legato al gioco.

Gli appassionati di Bloodborne attendono da anni novità sulla serie, sia per un aggiornamento tecnico che per un sequel.

Questo recente intreccio di indizi ha portato molti a ipotizzare l'arrivo di un remaster o addirittura di un remake, magari ottimizzato per PS5 o PC.

La scelta del 3 dicembre non sembra casuale: PlayStation spesso utilizza eventi o date particolari per svelare le sue novità più attese.

Non dimentichiamo che Bloodborne è uno dei titoli più amati e richiesti dalla community per un ritorno in grande stile.

Per ora, nessuna conferma ufficiale da parte di Sony o FromSoftware, ma l’entusiasmo cresce.

Se il 3 dicembre segnerà davvero il ritorno del Cacciatore, sarà una data memorabile per i fan.

Nel frattempo, i fan possono consolarsi con una versione di Bloodborne emulata su PC, che a quanto pare è davvero molto bella dal punto di vista grafico.

Ricordiamo infine che sempre il prossimo 3 dicembre è stato preso di mira anche dai fan di GTA 6, convinti che "qualcosa" potrebbe accadere.