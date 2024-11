GTA 6, qualcuno è convinto che il 3 dicembre accadrà qualcosa

La community di Grand Theft Auto 6 è in fermento. Tra speculazioni e teorie al limite dell’assurdo, un nuovo trailer del gioco di Rockstar Games sembra essere atteso con ansia per il 3 dicembre.

In queste settimane infatti sono emerse parecchie indiscrezioni legate al sequel di GTA 5 (che trovate su Amazon).

Addirittura dei fan hanno ricercato sulla Luna alcuni indizi circa il rilascio del secondo trailer del gioco.

Tuttavia, questa e altre teorie si sono rivelate un nulla di fatto, nonostante i numerosi dettagli e collegamenti proposti dai fan, sebbene ora ne è sbucata un'altra su cui molti si dicono convinti (via GamingBible).

Tutto è iniziato su Reddit, nella discussione intitolata “Francamente spero di sbagliarmi".

Qui, l’utente "Anolen95" ha esposto la sua convinzione che Rockstar potrebbe pubblicare un secondo trailer proprio nei primi giorni di dicembre.

Secondo il fan in questione, esiste una correlazione tra i trailer dei precedenti giochi di Rockstar.

Per GTA 5, i tre trailer uscirono il 30 aprile, il 9 luglio e il 29 agosto del 2013.

Per Red Dead Redemption 2, i trailer arrivarono il 20 ottobre 2016, il 28 settembre 2017 e il 2 maggio 2018.

Il punto centrale della teoria è che il primo trailer di GTA 6, pubblicato poco prima dell’aggiornamento invernale di GTA Online, segua lo stesso schema dei precedenti titoli.

Questo suggerirebbe che il secondo trailer possa arrivare all’inizio di dicembre per massimizzare l’interesse e il traffico verso l’update stagionale.

Inoltre, si vocifera che Sony abbia acquisito i diritti di marketing per GTA 6, con un possibile annuncio durante un ipotetico evento State of Play il 3 dicembre.

Rockstar non ha mai rispettato un rigido calendario tra i rilasci dei trailer. Per Red Dead Redemption 2, ad esempio, il secondo trailer arrivò ben 11 mesi dopo il primo, ma solo perché il gioco fu rinviato al 2018.

Al momento, inoltre non ci sono conferme su uno Showcase o State of Play imminente. Solitamente Sony annuncia questi eventi con breve preavviso, ma nulla è trapelato, e mancano solo pochi giorni al 3 dicembre.

Jeff Grubb, noto insider, ha persino dichiarato che non ci sono segnali di un annuncio imminente da parte di Sony.

Nonostante le connessioni apparentemente logiche, questa teoria sembra più il frutto della speranza che di reali indizi. I fan di GTA 6, ormai in attesa da anni, si aggrappano a ogni minima possibilità di novità sul gioco, ma è probabile che il 3 dicembre non porti nulla di concreto.

Nonostante non sia stata ancora annunciata una data per il secondo trailer GTA 6, Take-Two si è comunque mostrato fiducioso di poter rispettare la finestra temporale prevista per l'uscita del gioco vero e proprio.