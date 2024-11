Bloodborne su PC è sempre più bello, grazie ai fan

Un nuovo video pubblicato da "GAMESMARK" mostra Bloodborne in esecuzione su PC tramite l'ultima versione dell'emulatore PS4 shadPS4.

Il gioco (che trovate ancora su Amazon) è uscito quasi 10 anni fa su PlayStation 4 e ancora oggi rimane uno dei classici più desiderati.

FromSoftware e Sony Interactive Entertainment non hanno del testo ancora pubblicato un remake o un remaster di Bloodborne, anche se il perché non è chiaro.

Vero anche che il gioco è stato emulato su PC con risultati oltre ogni più rosea aspettativa.

La versione 0.4.1 sembra aver risolto i problemi audio del gioco, che ora appare quasi identico alla versione PS4 originale (via DSO Gaming).

Il filmato è stato catturato utilizzando un sistema con processore AMD Ryzen 5 7600X, 32GB di RAM DDR5 e una scheda grafica NVIDIA RTX 4070.

A risoluzione 4K, questa configurazione riesce a far girare il gioco con frame rate tra 70 e 110 FPS, attestandosi in media sugli 80-90 FPS con picchi oltre i 100 FPS in alcune scene.

Un video precedente mostrava invece il gioco in esecuzione su una RTX 4090, la GPU più potente di NVIDIA, con frame rate minimi di 100 FPS a 4K e una media di 120-130 FPS.

Nonostante l'emulazione non sia ancora perfetta, con alcuni glitch visivi occasionali, il gioco appare completamente giocabile dall'inizio alla fine.

Molti si chiedono perché Sony non abbia ancora realizzato una versione rimasterizzata per PS5 e PC, considerando l'ampio pubblico di giocatori PC che sarebbe interessato.

Sorprendentemente, sono già disponibili due pacchetti di texture HD che possono essere utilizzati con l'emulatore shadPS4. Il primo migliora numerose texture del gioco, mentre il secondo si concentra sulle armature.

Al momento la versione 0.4.1 non è ancora disponibile pubblicamente sul sito ufficiale di shadPS4, trattandosi probabilmente di una build notturna in fase di test.

Questo progresso nell'emulazione di Bloodborne su PC rappresenta in ogni caso un importante traguardo per la community, in attesa di una eventuale versione ufficiale che Sony potrebbe realizzare in futuro per soddisfare la grande richiesta dei giocatori PC.

Del resto, Bloodborne ha bisogno di un remaster come quello del primo Horizon, visto che è un gioco che mostra la sua età.