Bloodborne in stile Diablo è un sogno, ma qualcuno lo ha creato

Un fan ha creato una versione top-down di Bloodborne, mostrando come potrebbe apparire uno spin-off in stile Diablo del popolare gioco action RPG.

Lo sviluppatore Maxime Foulquier ha infatti condiviso su X il gameplay del suo nuovo progetto chiamato "Bloodborne Top Down Arena", basato proprio sul classico di From (che trovate su Amazon).

Foulquier aveva precedentemente abbandonato i piani per ricreare Bloodborne in Unreal Engine 5, temendo una diffida da parte di Sony, proprietaria del franchise, come accaduto con Bloodborne Kart.

Questo nuovo progetto viene descritto come meno ambizioso e diverso da un vero remake, nella speranza di evitare problemi legali (via IGN US).



Lo sviluppatore ha specificato che non intende pubblicare il gioco su Steam, con sommo rammarico da parte dei fan.

Il video condiviso presenta un'azione rapida e frenetica, con la telecamera posizionata in alto per offrire una visuale completa dell'arena di gioco.

Il combattimento sembra essere stato adattato efficacemente a questo nuovo stile di gioco, mantenendo l'essenza di Bloodborne.

Mentre i fan continuano a creare progetti ispirati al gioco, ciò che realmente desiderano è un sequel ufficiale o un aggiornamento next-gen del titolo originale per PS4. Tuttavia, né FromSoftware né Sony hanno annunciato piani in merito.

Il director Hidetaka Miyazaki ha dichiarato a febbraio che, non possedendo FromSoftware i diritti di Bloodborne, non può parlare del futuro del franchise.

Ha però ammesso che il gioco potrebbe beneficiare di un rilascio su hardware più moderno, accennando forse a PS6.

Dopotutto, ciò che penso è che Bloodborne avrebbe semplicemente bisogno di un remaster come quello del primo Horizon, visto che parliamo di un classico che andrebbe letteralmente a ruba, specie in una versione riveduta e corretta.

Nel frattempo, i fan possono consolarsi con una versione emulata su PC, che a quanto pare è davvero bellissima da vedere.