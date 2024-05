Ricordate Bloodborne Kart? È disponibile da oggi gratis su Steam

Forse ricorderete Bloodborne Kart, il folle progetto nato come uno scherzo e poi diventato Nightmare Kart dopo una piccola serie di telefonate da parte di From Software.

Ora il progetto amatoriale è diventato realtà e, da questo momento, potete scaricarlo gratis anche da Steam.

Advertisement

Nightmare Kart è iniziato come un pesce d'aprile nel 2021, prima di diventare un progetto a tutti gli effetti nel 2022. Il kart racer in stile PS1 combinava l'estetica del gioco di FromSoft con il design di Mario Kart (lo trovate su Amazon) per creare un'esperienza unica.

A gennaio di quest'anno, però, Sony ha contattato con gentile fermezza l'autore di Nightmare Kart chiedendo non di cancellare il gioco ma solamente di cambiare nome.

Così è stato e, dopo la conferma da parte dell'autore dell'uscita, oggi arriva effettivamente anche il day one di questo folle progetto.

Questo contenuto è ospitato su una piattaforma esterna. Per visualizzarlo, è necessario accettare i cookie - X.com

«Sei un cacciatore di bestie», esordisce l'altisonante descrizione di Nightmare Kart.

Il quale, nonostante abbia abbandonato gli ovvi riferimenti a Bloodborne, non ne ha abbondato la natura gotica-horror:

«Sei un cacciatore di bestie arruolato contro la tua volontà per partecipare a un'usanza locale molto particolare: un torneo in cui i partecipanti corrono a bordo di misteriosi veicoli composti da rame e vapore. Corri attraverso strade gotiche intrise di sangue a bordo di uno dei 12 veicoli unici mentre cerchi risposte dietro l'origine di questo incubo. Impugna armi potenti per ridurre in briciole i tuoi avversari, massacra bestie per aumentare la tua velocità massima, esegui acrobazie e derapate per generare etere per potenziarti e supera impegnativi incontri con i boss per sbloccare i segreti dietro questo terribile sogno. Accendete i motori, la prima gara sta per iniziare.»

In Nightmare Kart troverete una campagna completa con tanto di boss fight, 21 piloti, 13 kart, 15 tracciati e anche il multiplayer in locale tramite split screen.

Il tutto, lo ricordiamo, completamente gratis. Potete scaricare Nightmare Kart sia tramite Steam sia tramite itch.io.

E se proprio avete bisogno di altri cloni di Mario Kart, decisamente meno ispirati però, ce n'è un altro che potete scaricare gratis sempre da Steam.