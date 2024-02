Bloodborne, ci sarebbero novità sul film

Pochi mesi fa è emerso che un film su Bloodborne sarebbe in lavorazione presso Sony Pictures e grazie al produttore Lorenzo Di Bonaventura e allo scrittore Darren Lemke.

Il leggendario soulslike di FromSoftware (che trovate su Amazon) potrebbe quindi approdare anche sul grande schermo.

Advertisement

In maniera simile a quanto visto con Uncharted, Bloodborne potrebbe quindi essere l'ennesima IP PlayStation a sbarcare al cinema.

La notizia originale ha ovviamente fatto drizzare le antenne dei fan e non solo, sebbene al momento non vi sia ancora la conferma ufficiale del caso.

Ora, come riportato anche da GamingBible, l'insider DanielRPK ha condiviso un altro aggiornamento sui progressi del progetto.

Secondo le nuove informazioni, al momento non è stato ancora scelto un regista o un cast, ma Sony starebbe pensando ad Adam Wingard per dirigere il film.

Wingard è accreditato per film horror come Blair Witch e, più recentemente, per il film di mostri Godzilla Vs Kong e il suo prossimo sequel Godzilla x Kong: The New Empire.

Si dice anche che Sony sia interessata ad affidare il ruolo di protagonista a Bill Skarsgard, un'ottima scelta visto che negli ultimi anni ha recitato in diversi film horror (tra cui IT Capitolo I e Capitolo II) offrendo una performance brillante.

Naturalmente tutto questo può essere soggetto a cambiamenti e non c'è ancora nessuna conferma ufficiale che il film si farà.

Detto questo, se Sony è seriamente intenzionata a realizzare un film su Bloodborne, sarebbe un'ottima occasione per creare hype con un remaster o un remake del gioco per le piattaforme PlayStation e PC, progetto su cui di recente si è espresso lo stesso Hidetaka Miyazaki.

Nel mentre, di Uncharted potrebbe finalmente prendere il via la lavorazione del sequel, come reso noto pochi giorni fa.

Senza contare che anche la seconda stagione di The Last of Us è finalmente ai nastri di partenza.