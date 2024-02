Bloodborne Remake su PS5 si farà o no? Parla Miyazaki

Il ritorno di Bloodborne non è sicuramente dietro l'angolo, ma a quanto pare dopo il reveal di Shadow of the Erdtree l'argomento è tornato di discussione.

Il soulslike di FromSoftware (trovate l'edizione GOTY su Amazon) è infatti ancora oggi uno dei classici del genere più amati in assoluto.

Basti pensare che parliamo di quello che è stato uno dei titoli più giocati durante il mese di luglio dello scorso anno, che poco non è.

Visto e considerato che di un remake o anche solo di un remaster non se ne parla, a Hidetaka Miyazaki è stato chiesto se un Bloodborne Remake su PS5 è nei piani oppure no.

Ai microfoni di IGN US, Miyazaki-san ha parlato della possibilità di un remake di Bloodborne, ma a quanto pare ha preferito sviare: «Purtroppo, e l'ho già detto in altre interviste, non spetta a me parlare di Bloodborne nello specifico», ha detto.

E ancora: «Semplicemente non possediamo l'IP di FromSoftware. Per me personalmente è stato un grande progetto e ho un sacco di bei ricordi legati a quel gioco, ma non siamo autorizzati a parlarne».

Miyazaki ha condiviso qualche altro pensiero con Eurogamer, riconoscendo che lo ha reso «molto felice» vedere così tanti fan appassionati di Bloodborne, e suggerendo che il gioco beneficerebbe di un'uscita su un hardware più moderno.

«Penso che avere un nuovo hardware sia sicuramente una parte di ciò che dà valore a questi remake», ha detto Miyazaki. «Cose che non si potevano ottenere con le precedenti generazioni di hardware, modi in cui non si era in grado di rendere espressioni specifiche - [il nuovo hardware] a volte lo rende possibile».

«Credo che, dal punto di vista dell'utente, l'hardware moderno permetta a un maggior numero di giocatori di apprezzare tutti i giochi. Quindi, alla fine si tratta di una semplice ragione, ma come giocatore penso che l'accessibilità sia importante», ha concluso.

Restando in tema, alcune settimane fa il modder Lance McDonald è riuscito a far girare Bloodborne alla risoluzione nativa di 1080p e a 60fps su PlayStation 5.

Ma non solo: un altro video mostra sempre Bloodborne a 60 fotogrammi al secondo su di una PS5 hackerata.