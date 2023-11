Bloodborne, il film potrebbe essere in arrivo

Secondo un nuovo report, un film su Bloodborne sarebbe in lavorazione presso Sony Pictures tramite il produttore Lorenzo Di Bonaventura e lo scrittore Darren Lemke.

L'idea alla base è di portare il leggendario soulslike di FromSoftware (che trovate su Amazon) sul grande schermo.

Il film cercherebbe di seguire il successo di prodotti come Uncharted, uscito ormai diverso tempo fa ma in grado di ottenere un buon riscontro al botteghino.

Come riportato anche da ComicBook, al momento non si fa menzione di un regista per il progetto, il che potrebbe suggerire che Sony non ha ancora trovato la persona giusta.

Per quanto riguarda i due nomi, lo sceneggiatore Darren Lemke ha al suo attivo storie e sceneggiature come Shazam!, Gemini Man, The Wheel of Time, Goosebumps, Shrek Forever After, Jack the Giant Slayer, The Parts You Lose e Turbo.

Lorzeno Di Bonaventura è produttore dal 2005. Il suo ruolo nell'industria include molti film dei Transformers e G.I. Joe, oltre a pellicole di videogiochi come DOOM.

Per quanto riguarda la notizia in sé, questa proviene dall'insider del settore Daniel Richtman, una fonte che in passato si è dimostrata abbastanza affidabile.

Richtman ha anche fornito una presunta trama del film che, purtroppo, è molto generica. In altre parole, non aggiunge alcun dettaglio saliente.

«Progetto Sony basato sull'omonimo gioco per PlayStation», si legge nel documento trapelato.

E ancora: «Bloodborne segue il personaggio del giocatore, un cacciatore, attraverso la decrepita città gotica di Yharnam, di ispirazione vittoriana, i cui abitanti sono afflitti da una malattia trasmessa dal sangue che trasforma i residenti, chiamati Yharnamiti, in orribili bestie. Nel tentativo di trovare la fonte della peste, il personaggio del giocatore svela i misteri della città mentre combatte contro bestie ed esseri cosmici».

Considerando che PlayStation non ha fatto assolutamente nulla con la IP di Bloodborne dall'uscita del gioco originale nel 2015, nonostante la notevole richiesta, è difficile immaginare che dal nulla appaia con un adattamento cinematografico.

Nel mentre, Uncharted potrebbe invece ricevere un sequel, come reso noto alcune settimane fa.

Senza contare anche la seconda stagione di The Last of Us, finalmente ai nastri di partenza.