The Last of Us, buone notizie per la Stagione 2

I lavori per la Stagione 2 di The Last of Us potrebbero iniziare molto presto, già nei primi mesi del prossimo anno.

Il nuovo show si baserà sugli eventi narrati in Part II (che trovate su Amazon), probabilmente divisi in più stagioni.

Lo showrunner Craig Mazin si era detto ottimista circa il fatto che la seconda stagione avrebbe visto la luce per il 2025.

Come saprete, gli scioperi degli addetti ai lavori hanno però messo a dura prova la produzione, costringendo a un rinvio.

Ora, come riportato anche su ResetEra, si è tornati a parlare della seconda stagione di The Last of Us durante la conferenza stampa di HBO di oggi, 2 novembre, con il CEO Casey Bloys.

Bloys ha dichiarato che la seconda stagione dello show di successo entrerà in produzione all'inizio del 2024, sottolineando che gli scioperi della WGA e della SAG-AFTRA hanno ritardato la produzione.

The Last of Us è stato rinnovato per la seconda stagione prima della messa in onda del finale della prima stagione. Tuttavia, gli scioperi hanno messo in pausa la produzione, che a breve potrebbe però finalmente bloccarsi.

«Abbiamo delineato tutta la seconda stagione e siamo pronti a partire non appena lo sciopero finirà», ha dichiarato Druckmann a Entertaiment Weekly.

«Siamo riusciti a delineare tutta la Stagione 2», ha aggiunto lo showrunner Craig Mazin.

«Ho anche scritto e presentato la sceneggiatura del primo episodio e l'ho inviata [a HBO] intorno alle 22:30 o 22:40, proprio prima della mezzanotte in cui è iniziato lo sciopero [della WGA]. Credo che stia diventando quasi una certezza che non saremo in grado di iniziare [le riprese] quando speravamo di farlo, il che è sconvolgente. Siamo tutti pronti a partire», ha concluso l'autore.

Nel mentre, sempre Mazin ha reso noto alcuni giorni fa che l'universo di The Last of Us sul piccolo schermo potrebbe espandersi con dei veri e propri spin-off.

Ma non solo: sempre lo showrunner ha anche risposto alle domande su chi sarà Abby nella prossima stagione di The Last of Us, in un certo qual modo.