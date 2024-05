Black Ops 6 disponibile per tutti i livelli di Game Pass? Arriva la risposta

A pochi giorni dalla pubblicazione del trailer di Call of Duty Black Ops 6, continuano a emergere informazioni sul gioco.

Del gioco sappiamo che arriverà al day one anche su Xbox Game Pass.

Quindi, dopo il trailer delle scorse ore e in attesa del reveal del 9 giugno, è giusto fare il punto della situazione.

Come riportato anche da Eurogamer, infatti, Call of Duty: Black Ops 6 sarà disponibile per tutti i livelli di abbonamento del Game Pass, come confermato da Microsoft.

«Al momento del lancio, Call of Duty: Black Ops 6 sarà giocabile su Xbox e PC per i membri di Xbox Game Pass Ultimate, PC Game Pass e Xbox Game Pass for Console», ha dichiarato oggi un portavoce di Microsoft a Eurogamer.

All'inizio di questa settimana l'azienda aveva confermato che Call of Duty: Black Ops 6 sarebbe stato disponibile al day one anche su Game Pass, dopo che l'informazione era trapelata prima del previsto.

Da quel momento, tuttavia, alcuni si sono chiesti se Microsoft potesse sfruttare il debutto del gioco per modificare in qualche modo la struttura dei prezzi o dei livelli di Xbox Game Pass, ma a quanto pare non sarà così.

Avremo comunque un quadro più chiaro di ciò che ci aspetta quando Microsoft terrà la sua presentazione di un'ora dedicata a Black Ops 6 il mese prossimo, con il reveal del gameplay del gioco previsto subito dopo lo showcase di Xbox del 9 giugno.

Ma non solo: il trailer di Call of Duty: Black Ops 6 nasconderebbe anche una serie di segreti, Easter Egg e dettagli nascosti, tra cui uno sulla prima mappa Zombies.

Infine, ricordiamo anche che da oggi sono disponibili due nuovi giochi gratis molto interessanti su Xbox Game Pass: ecco quindi gli ultimi omaggi del mese di maggio.