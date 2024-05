Call of Duty Black Ops 6 gratis al day-one su Game Pass: arriva la "conferma" di Xbox

Sembra che alla fine Call of Duty Black Ops 6 sia davvero destinato ad arrivare su Xbox Game Pass fin dal day-one: un'operazione possibile grazie alla maxi acquisizione di Activision Blizzard.

Nelle scorse giornate l'indiscrezione era emersa tramite un report del Wall Street Journal, ma adesso la conferma "ufficiosa" potrebbe essere arrivata direttamente... dallo stesso Xbox Game Pass.

Diversi utenti hanno infatti segnalato di aver ricevuto una notifica sui propri smartphone arrivata direttamente dall'app del servizio in abbonamento, che annunciava l'ingresso al day-one di Call of Duty Black Ops 6 totalmente gratis.

Si tratterebbe di un colpo a sorpresa per Xbox Game Pass: data l'importanza della saga sparatutto, la possibilità di provare gratis fin da subito l'ultimo capitolo potrebbe riuscire a spingere fortemente le vendite dell'abbonamento.

Segnalazioni confermate anche da Jez Corden di Windows Central, che aggiunge anche come l'annuncio ufficiale vero e proprio dovrebbe arrivare già da questa settimana.

In ogni caso, sembra che il reveal sia arrivato ovviamente decisamente in anticipo con i tempi: chi ha provato a fare clic sulla notifica segnala di essere stato rimandato a una pagina inesistente, segno che l'annuncio non fosse decisamente previsto e frutto di un errore.

Per questo motivo, non possiamo fare altro che invitarvi a prendere il tutto con le dovute precauzioni in attesa di ulteriori conferme ufficiali: del resto, non è la prima volta che le app Xbox Game Pass mandino notifiche relative a giochi gratis che non sono effettivamente presenti sul servizio.

Alcuni di voi ricorderanno infatti che ciò è già successo — due volte, tra l'altro — con i primi due capitoli di Baldur's Gate, che ancora oggi non sono disponibili sul servizio in abbonamento.

Meglio andarci con i piedi di piombo insomma, anche se il fatto che questa volta si tratti di una produzione Xbox Game Studios fa decisamente ben sperare.

Ovviamente resta da capire se il suo ingresso porterà ad alcune "conseguenze" per il piano in abbonamento: le ultime indiscrezioni parlavano infatti di possibili nuove tier ed aumenti di prezzo.

Vedremo che cosa succederà: vi terremo aggiornati sulle nostre pagine non appena ne sapremo di più.