Call of Duty Black Ops 6, il trailer nasconde dei segreti

All'indomani della pubblicazione del trailer di Call of Duty Black Ops 6, i fan hanno scoperto una serie di segreti, Easter Egg e dettagli nascosti, tra cui uno in particolare che è un palese indizio sulla prima mappa Zombies.

Il gioco, che arriverà al day one anche su Xbox Game Pass (lo trovate su Amazon) potrebbe infatti essere particolarmente interessante.

Finora il marketing di Activision si è concentrato sullo stuzzicare i fan con criptiche allusioni alla Guerra del Golfo dei primi anni '90 e il trailer continua a mettere sul piatto teorie cospirazioniste (via IGN US).

Gli ex presidenti degli Stati Uniti Bill Clinton e George H. W. Bush, così come l'ex primo ministro britannico Margaret Thatcher e il leader iracheno Saddam Hussein, si uniscono per pronunciare parole che alludono a una qualche grande cospirazione che il giocatore presumibilmente svelerà nel corso della campagna di Black Ops 6.

Questo contenuto è ospitato su una piattaforma esterna. Per visualizzarlo, è necessario accettare i cookie - X.com

Innanzitutto, al minuto 35 secondi il trailer mostra una serie di numeri che sono le coordinate reali del palazzo di Saddam Hussein.

Questo ha senso nel contesto del trailer stesso, che presenta Hussein, ma i fan si chiedono anche se Black Ops 6 preveda una missione che porti i giocatori all'interno del palazzo, o forse una mappa multiplayer ambientata al suo interno.

Scavando più a fondo si scoprono dettagli ancora più nascosti: lo YouTuber "MrRoflWaffles" ha pubblicato un video che rivelerebbe il ritorno della mappa Tranzit, la quale potrebbe aver ispirato la prima mappa zombie di Black Ops 6.

Questa, chiamata Liberty Falls, potrebbe infatti essere la prima mappa di Black Ops 6 Zombies.

Ovviamente, al momento si tratta solo di indizi e supposizioni, sebbene gli indizi lasciati da Activision siano abbastanza evidenti.

Per saperne di più, probabilmente dovremo aspettare il reveal del gameplay di Black Ops 6, previsto subito dopo lo showcase di Xbox del 9 giugno.