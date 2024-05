Xbox Game Pass, da oggi disponibili gli ultimi giochi gratis di maggio

Il maggio di Xbox Game Pass sta per concludersi con gli ultimi 2 giochi gratis del mese, tra i più interessanti di tutta la line-up svelata nelle ultime settimane.

Da oggi 30 maggio potrete infatti scaricare sulle vostre console e PC due produzioni decisamente intriganti, ma anche molto diverse l'una dell'altra: il soulslike Lords of the Fallen e il folle puzzle game Humanity.

Advertisement

Per quanto riguarda le console, nel caso di Lords of the Fallen sarà necessario avere una Xbox Series X|S, mentre per Humanity basterà anche la vostra Xbox One.

Inoltre, in entrambi i casi potrete approfittare di una speciale versione Cloud per giocarlo in streaming sui vostri dispositivi preferiti, a patto ovviamente di essere iscritti al piano Xbox Game Pass Ultimate (lo trovate su Amazon).

Il soulslike è sicuramente uno dei videogiochi di maggior spessore offerti in omaggio per questo mese: in questo reboot dark fantasy interpreterete un crociato oscuro alle prese con una missione contro Adyr, il dio demoniaco.

Come vi abbiamo raccontato nella recensione dedicata, il titolo viene purtroppo frenato da qualche problema tecnico di troppo, ma resta comunque una produzione divertente per gli amanti del genere, soprattutto grazie alla meccanica del cambio dimensionale e alla gestione dei puzzle ambientali.

Humanity è invece una delle produzioni indipendenti più originali dello scorso anno: nei panni di un cane Shiba Inu, dovrete guidare l'umanità verso la salvezza attraverso una serie di folli enigmi, con oltre 90 livelli della modalità narrativa o scaricandone altri creati dalla community.

Segnaliamo che, nel momento in cui scriviamo questo articolo, Lords of the Fallen è già disponibile gratis su Xbox Game Pass: potete dunque iniziare a mettervi alla prova con questo ambizioso soulslike da adesso.

Per Humanity è invece necessario avere ancora un po' di pazienza, anche se potete già avviare la pre-installazione: dovrebbe essere disponibile presumibilmente nel tardo pomeriggio.

Abbiamo inserito entrambi i titoli nella nostra rubrica dedicata ai migliori giochi Xbox Game Pass del mese: se siete curiosi di scoprire le nostre altre selezioni, vi lasciamo all'articolo dedicato.

Restando in tema di novità per il servizio in abbonamento, Xbox ha già confermato che Call of Duty Black Ops 6 sarà disponibile su Game Pass fin dal day-one, senza che siano necessari piani esclusivi.