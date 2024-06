Black Myth: Wukong è già uno dei successi dell'anno, bagarini inclusi

Il 2024 si rivela un anno in cui il mercato dei videogiochi si popola di produzioni inedite, provenienti da mercati solitamente silenziosi, e una di queste sarà Black Myth: Wukong che ha già registrato un grande interesse nel pubblico dei videogiocatori.

Dopo essere diventato rapidamente il gioco più votato nelle liste desideri di Steam, in questi giorni sono emersi i primi dati relativi ai preordini e le intenzioni di acquisto dei giocatori.

Come segnala l'analista Daniel Ahmad in un post su X, Black Myth: Wukong ha già conquistato il pubblico cinese come raramente capita in questi casi.

Il titolo è stato il gioco più venduto su Steam in Cina in termini di entrate nella settimana terminata l'11 giugno. L'elevato numero di preordini in Cina lo ha portato anche a diventare il gioco più venduto a livello globale su Steam, nonostante si classifichi solo al 42° posto negli Stati Uniti e a un livello inferiore negli altri mercati principali.

Ovviamente anche le edizioni Deluxe e Collector's sono andate soldout in pochissimo tempo, addirittura questione di secondi. Neanche la seconda tornata di edizioni fisiche di Black Myth: Wukong ha soddisfatto la richiesta, visto che ci sono state più di 700mila persone interessate all'acquisto.

Non si è fatto neanche mancare i bagarini, visto che sono apparse in questi giorni le edizione da collezione al solito prezzo aumentato.

Dopo Stellar Blade (lo trovate su Amazon), quindi, un altro videogioco AAA dal mondo dello sviluppo orientale arriva in tutto il mondo e si prepara ad imporsi sul mercato.

Il successo di Stellar Blade, per altro, ha portato il team di sviluppo a considerare in maniera molto concreta un possibile sequel, che al momento è in discussione.

Speriamo che Black Myth: Wukong possa trovare il successo commerciale, se lo meriterà. Lo sviluppatore, però, ha bisogno di chiarire al più presto la situazione riguardo la cultura del lavoro tossica che viene promossa.