Stellar Blade 2 a quanto pare è sempre più vicino

Lo sviluppatore di Stellar Blade, Shift Up, sta valutando la possibilità di realizzare un vero e proprio sequel per l'esclusiva PlayStation 5.

L'action game in questione, che trovate in versione fisica su Amazon, non ha infatti deluso né il pubblico né la critica specializzata.

Considerando anche che sono da poco tornati disponibili anche i "costumi censurati", forse il meglio deve ancora venire.

Parlando con Famitsu (via IGN US) il fondatore dello studio e director di Stellar Blade Kim Hyung Tae e il direttore tecnico Lee Dong Gi hanno discusso i piani attuali di Shift Up per il gioco e per un potenziale sequel.

I due hanno detto che Shift Up ha in programma di aggiungere a Stellar Blade una modalità fotografica e ulteriori abiti, e che oltre a questo ha un piano a lungo termine per il gioco che include ulteriori aggiornamenti.

Per quanto riguarda il sequel, né Kim né Lee hanno detto molto, ma a quanto pare al momento stanno seriamente valutando ciò che i fan hanno apprezzato del primo gioco nelle loro considerazioni per un secondo capitolo.

Questi commenti fanno seguito alla notizia diffusa da Gematsu pochi giorni fa, secondo cui una registrazione pubblica sul Korea Composite Stock Price Index ha confermato che Shift Up starebbe considerando una versione per PC di Stellar Blade oltre a un sequel. Staremo a vedere cosa ne uscirà fuori, ci auguriamo nel più breve tempo possibile.

Ricordiamo anche che chi in questi mesi ha accumulato abbastanza punti PlayStation Stars può da ora scambiarli con una copia digitale di Stellar Blade senza costi aggiuntivi, che male non è.

Infine, per concludere, sempre Shift Up ha annunciato di aver rilasciato nelle scorse ore un nuovo aggiornamento per Stellar Blade, già scaricabile da tutti i giocatori su PS5 e che include diverse novità molto interessanti.