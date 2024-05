Black Myth Wukong è il gioco più desiderato dai fan su Steam

Sembra proprio che gli utenti su Steam abbiano già scelto il prossimo gioco da tenere d'occhio nei prossimi mesi, e si tratta di uno dei titoli più affascinanti svelati negli ultimi anni.

Dopo un lungo periodo di sviluppo, il soulslike di stampo cinese Black Myth Wukong, ispirato ai leggendari racconti narrati in "Viaggio in Occidente" (li trovate su Amazon), è finalmente quasi pronto all'uscita ufficiale su PC e console.

Advertisement

Il titolo di Game Science sarà disponibile a partire dal prossimo 20 agosto: circostanza confermata anche nel corso dell'ultimo trailer gameplay che, a quanto pare, è riuscito a conquistare definitivamente l'interesse dei fan.

Come segnalato infatti da Tech4Gamers, nelle scorse ore Black Myth Wukong è diventato ufficialmente il gioco più desiderato dai fan su Steam, piazzandosi al primo posto nella classifica delle wishlist.

La classifica completa, che potete visualizzare al seguente indirizzo, vede il soulslike di Game Science arrivare perfino davanti a Hollow Knight Silksong, che occupa invece la seconda posizione in graduatoria.

Ma non solo: Black Myth Wukong supera in classifica anche alcuni big particolarmente attesi, come Stalker 2, il DLC Elden Ring: Shadow of the Erdtree e il remake di Silent Hill 2.

Non si tratta insomma di un primo posto "casuale" o frutto dell'assenza di pochi giochi di spessore, ma di un vero e proprio interesse manifestato dalla community.

Considerando che nelle scorse settimane ad occupare le prime posizioni erano state produzioni come Manor Lords e Hades 2, già diventati bestseller in pochissimo tempo, è plausibile immaginare che potremmo avere tra le mani un altro successo da non sottovalutare.

Dato che uscirà il prossimo agosto, è probabile che Game Science mostrerà qualche dettaglio aggiuntivo durante la Summer Game Fest: nel frattempo, qualche curiosità potrebbe essere già stata svelata da alcuni insider, come una difficoltà più semplice del previsto e diversi finali sbloccabili. Ma ovviamente è meglio prendere il tutto con le dovute precauzioni.