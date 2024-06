Black Myth Wukong abbandona Xbox? Lo sviluppatore risponde

Black Myth Wukong sarà senz'altro uno dei videogiochi più interessanti dell'anno, anche per i giocatori Xbox sebbene dovranno attendere più tempo prima di poterci mettere le mani sopra.

Il titolo dello sviluppatore cinese Game Science è già, per altro, uno dei giochi più attesi dai giocatori che lo hanno già premiato in un certo senso su Steam, con tanto di bagarinaggio per quanto riguarda le edizioni da collezione.

Advertisement

Dopo Stellar Blade (lo trovate su Amazon), quindi, un altro videogioco AAA dal mondo dello sviluppo orientale arriva in tutto il mondo e si prepara ad imporsi sul mercato.

Il successo di Stellar Blade, per altro, ha portato il team di sviluppo a considerare in maniera molto concreta un possibile sequel, che al momento è in discussione.

E, proprio come il titolo con protagonista Eve, anche Black Myth Wukong non sarà su Xbox come già annunciato, ma c'è un motivo.

«Stiamo attualmente ottimizzando la versione Xbox Series X|S per soddisfare i nostri standard di qualità», ha affermato Game Science (tramite Windows Central).

Ancora una volta, quindi, uno sviluppatore si ritrova in difficoltà a sviluppare su Xbox Series S, ovviamente, che è da sempre la console più complicata su cui fare porting.

Ma quando arriva Black Myth Wukong su Xbox? Ecco la risposta di Game Science:

«Quindi non verrà pubblicata contemporaneamente alle altre piattaforme. Ci scusiamo per il ritardo e puntiamo a ridurre al minimo l'attesa per gli utenti Xbox. Annunceremo la data di uscita non appena soddisferà i nostri standard di qualità.»

In una domanda diretta a Microsoft sulla vicenda, l'azienda ha risposto:

«Siamo entusiasti del lancio di Black Myth Wukong su Xbox Series X|S e stiamo lavorando con Game Science per portare il gioco sulle nostre piattaforme. Non possiamo commentare gli accordi stipulati dai nostri partner con altri possessori di piattaforme, ma rimaniamo concentrati nel rendere Xbox la migliore piattaforma per i giocatori, e i grandi giochi sono al centro di questo.»

Una classica non-risposta che, però, ci ricorda come gli sviluppatori siano sempre più in difficoltà, arrivando al punto di pensare di abbandonare Xbox. Lo ha fatto almeno Capcom, con il suo ultimo titolo.