Anche Capcom ha abbandonato Xbox con il suo ultimo titolo

Giusto ieri abbiamo celebrato l'annuncio del ritorno di Marvel vs Capcom 2 all'interno di Marvel vs. Capcom Fighting Collection: Arcade Classics, ma ci sono alcuni che non potranno celebrare affatto: i giocatori Xbox.

Il titolo, annunciato ieri durante il Nintendo Direct, è la prosecuzione di una serie che Capcom ha avviato qualche tempo fa raccogliendo i suoi titoli arcade più celebri.

Marvel vs. Capcom Fighting Collection: Arcade Classics è, come suggerisce il nome, di una collezione che contiene i videogiochi Marvel sviluppato in collaborazione con Capcom.

Sarà ovviamente un titolo multipiattaforma, in arrivo su Nintendo Switch, PlayStation 4 e Steam nel corso del 2024. Non c'è ancora una data di uscita precisa.

E nemmeno la conferma di una versione Xbox che, a qualche ora dall'annuncio, ha mandato ovviamente in escandescenza i fan.

Come riporta IGN US, infatti, la community si è scagliata contro Capcom perché non sembra esserci alcun motivo lecito per cui Marvel vs. Capcom Fighting Collection: Arcade Classics non esca su Xbox, visto che tutti i precedenti Marvel vs. Capcom erano usciti sulle piattaforme Xbox.

Tra l'altro, proprio all'interno del Nintendo Direct, c'è stato l'annuncio di un'altra collection di giochi Capcom, ovvero gli spin-off di Ace Attorney, che arriveranno su Xbox.

Non essendoci, evidentemente, qualcosa da parte di Capcom contro Xbox (a differenza di altri sviluppatori che hanno cambiato idea in corsa), alcuni fan hanno ipotizzato che possa esser colpa del MT Framework di Xbox One.

Alcuni credono che sia il risultato del deprezzamento del motore MT Framework di Capcom su Xbox One. Come molti hanno sottolineato, questo spiegherebbe perché anche altre raccolte dell'editore, come Megaman Battle Network Legacy Collection e Monster Hunter Stories, hanno saltato Xbox One.

Alcuni hanno la sensazione che Capcom abbia deciso che non vale il tempo, l'energia e le risorse necessarie per portare le sue raccolte MT Framework su Xbox One, ma ancora una volta, senza notizie da Capcom, per ora si tratta solo di speculazioni.

Nel frattempo i fan Xbox hanno comunque di che giocare, perché su Game Pass stanno arrivando sempre più giochi come al solito.