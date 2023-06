Amazon Prime Day 2023 | Date | Offerte | Sconti

Cos'è l'Amazon Prime Day?

Da ormai diversi anni, l'Amazon Prime Day si è affermato come un evento consolidato che anima l'estate con numerosi sconti. Le promozioni, riservate agli iscritti ad Amazon Prime, sono infatti diventate sempre più numerose e più estese nel tempo, con una quantità di sconti che è ormai paragonabile a quelli del periodo del Black Friday.

Per l'edizione del 2023 sono previsti sconti su prodotti di numerosi marchi – con un occhio di riguardo anche per le piccole e le medie imprese partner di Amazon.

Gli sconti riguarderanno tantissime categorie di prodotti e coinvolgeranno anche la tecnologia e i videogiochi, da sempre campo di interesse di SpazioGames.it. Una volta lanciate, le offerte saranno disponibili per tutta la durata del Prime Day, permettendovi così di risparmiare su svariati prodotti.

Quando e come si svolgerà?

L'Amazon Prime Day 2023 sarà l'11 e il 12 luglio e sarà riservato agli abbonati ad Amazon Prime.

Le offerte dureranno per 48 ore: cominceranno alla mezzanotte dell'11 luglio e saranno attive fino alle ore 23.59 del 12 luglio.

Le offerte dell'Amazon Prime Day

Anche quest'anno, il team specializzato di SpazioGames seguirà da vicino sia i giorni che precederanno l'iniziativa, sia il vero e proprio Prime Day, segnalandovi le migliori offerte per videogiocatori e amanti della tecnologia.

Troverete sul nostro sito degli articoli dedicati alla selezione dei prodotti che godono dei migliori sconti. Inoltre, vi ricordiamo che su Amazon potete già visitare la pagina speciale dedicata al Prime Day.

Durante l'iniziativa, saranno proposte diverse tipologie di offerte, così suddivise:

Offerte top : saranno attive per tutte le 48 ore del Prime Day;

: saranno attive per tutte le 48 ore del Prime Day; Offerte lampo : dureranno 6-12 ore, con prezzi particolarmente bassi e scorte limitate;

: dureranno 6-12 ore, con prezzi particolarmente bassi e scorte limitate; Offerte da non perdere : saranno offerte in evidenza su prodotti selezionatissimi, a prezzi molto bassi;

: saranno offerte in evidenza su prodotti selezionatissimi, a prezzi molto bassi; Codici sconti : saranno disponibili in quantità limitata;

: saranno disponibili in quantità limitata; Pagamento a rate a tasso zero: che sarà esteso a più prodotti rispetto al solito.

Offerte in anteprima

Attenzione, però, perché se siete già clienti Amazon Prime non avrete bisogno di aspettare il Prime Day, per godere delle prime offerte. Saranno infatti in corso dal 10 luglio delle speciali offerte anticipate, che vi riassumiamo di seguito.

Dispositivi Amazon

Ci sarà la possibilità di risparmiare fino al 67% sui dispositivi Echo, come Echo Pop, Echo Dot (5° gen), Echo Auto (2° gen), Echo Show 10 ed Echo Show 15. Sono inoltre previsti sconti fino al 63% sui device Fire TV, come Fire TV Stick 4K, per cui si prevede lo sconto più alto di sempre.

Sconti anche per gli amanti dei libri, con le offerte sui dispositivi Kindle, che includono anche Scribe e Paperwhite.

Durante il Prime Day sono previste offerte fino al 40% anche sui prodotti delle start-up proposte dalla vetrina di Amazon Launchpad. Tra i prodotti troveremo ad esempio Cuffie con cancellazione del rumore di Srhythm, Scanner per libri professionale da 16 Megapixels HD di CZUR e numerose altre proposte.

Offerte Prime Day già disponibili

Spesa in giornata

Amazon Fresh

Con questa iniziativa, dal 27 giugno i clienti Amazon Prime possono avere degli esclusivi sconti in cassa su centinaia di prodotti come quelli caseari, carne, pesce, gastronomia, pasti pronti, snack, dessert, cura della persona, prodotti per la casa, bibite e articoli per l'infanzia. I prodotti avranno sconti aggiuntivi e maggiori durante il Prime Day.

A partire dal 21 giugno, U2 Supermercato e Pam PANORAMA offriranno ai clienti Amazon Prime degli sconti su centinaia di prodotti per la vostra spesa quotidiana. Per i nuovi clienti sono previsti anche 10 euro di sconto sui primi tre ordini di almeno 50 euro presso U2 Supermercato. Inoltre, dal 1 luglio, ci saranno 15 euro di sconto sui primi tre ordini di almeno 70 euro presso Pam PANORAMA.

Amazon Music Unlimited

A partire dal 21 giugno, i clienti Amazon Prime che non hanno mai usato Amazon Music Unlimited avranno la possibilità di provarlo gratis per quattro mesi – trascorsi i quali l'abbonamento si rinnova automaticamente a 9,99 euro/mensili.

Unlimited offre l'accesso a oltre 100 milioni di brani in alta qualità, ai migliori podcast, senza pubblicità e con la possibilità di skip illimitati. I clienti Amazon Prime che si iscrivono ad Amazon Music Unlimited per la prima volta, inoltre, hanno la possibilità di approfittare del Piano Famiglia, gratis, per quattro mesi.

Audible

A partire dal 21 giugno, i clienti Amazon Prime che non hanno mai utilizzato Audible.it (o che hanno disdetto l'abbonamento da almeno sei mesi) potranno abbonarsi al servizio gratis per tre mesi. Sarà così possibile avere l'accesso illimitato a migliaia di audiolibri, Audible Originals e podcast, ascoltabili ovunque e anche offline, da app o da sito web.

Non sarà possibile usufruire del periodo di uso gratuito di trenta giorni e, dopo tre mesi, l'abbonamento si rinnova automaticamente a 9,99 euro/mensili.

Kindle Unlimited

A partire dal 21 giugno, i clienti Amazon Prime potranno godere di tre mesi di Kindle Unlimited gratis, ottenendo l'accesso illimitato a milioni di eBook e a una selezione di riviste, da qualsiasi dispositivo.

Amazon Photos

I clienti Amazon Prime che scaricheranno Amazon Photos e caricheranno la loro prima foto otterranno un credito di 15 euro da utilizzare su Amazon.it.

Amazon Prime Gaming

Fino all'11 luglio, i clienti Amazon Prime possono godere di bonus settimanali dedicati ai videogiochi. Hanno anche accesso a numerosi contenuti in-game, come quelli di Call of Duty: Warzone 2.0 o di Diablo IV.

È possibile consultare i vantaggi nel dettaglio sul sito ufficiale dell'iniziativa. Anche in questo caso, per godere dei benefici è necessario essere abbonati ad Amazon Prime.

Come prepararsi all'Amazon Prime Day

Per godere delle numerose offerte che saranno proposte durante il Prime Day è fondamentale essere clienti Amazon Prime. Se non siete già iscritti, avete diritto a trenta giorni di prova gratis – che vi consentiranno di approfittare dell'abbonamento per godere delle offerte del Prime Day.

Al di là degli sconti di queste speciali iniziative, l'abbonamento ad Amazon Prime permette di ottenere dei vantaggi che hanno un prezzo davvero irrisorio, pari a 36 euro l'anno (o 3,99 euro al mese). Nella sottoscrizione, ad esempio, è incluso anche l'abbonamento ad Amazon Prime Video, che offre film e serie TV in esclusiva – oltre ad alcune partite della UEFA Champions League.

Include inoltre il servizio Amazon Photo, che permette di archiviare gratis le proprie foto online, e Amazon Music, un'alternativa a Spotify molto comoda per ascoltare la vostra musica preferita. A questo, sommate la possibilità di poter accedere in anticipo alle offerte lampo che Amazon repentinamente propone sulle sue pagine.

Se non avete mai sottoscritto l'abbonamento, potete provarlo gratis per i primi trenta giorni e disdirlo in qualsiasi momento in caso non vi riteniate soddisfatti.

Come anticipato, noi di SpazioGames.it saremo attivi durante il Prime Day con il nostro team specifico, che selezionerà per voi le migliori offerte relative a videogiochi e tecnologia. Non perdeteci di vista, quindi!

Vantaggi di Amazon Prime